Vidám játék és hűséges tekintetek: ilyen fotókkal ünnepelték olvasóink a kutyák világnapját – galériával

A kutyák világnapja mindig különleges alkalom, ilyenkor nemcsak a hűséges társainkat ünnepeljük, hanem azt a szeretetet is, amelyet nap mint nap kapunk tőlük. Idén mi is arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk legkedvesebb kutyás fotójukat, a felhívásra pedig elképesztő mennyiségű, 171 kép érkezett.

Kutyák világnapja: jobbnál jobb felvételek érkeztek

Forrás: Beküldött fotó

A kommentek között remekül elkapott pillanatok bújtak meg, volt, aki a kedvencét játék közben kapta lencsevégre, mások az összebújós, pihenős perceket örökítették meg. A fotókon láthattunk kíváncsian nézelődő kölyköket, méltóságteljes idős kutyákat, sőt, még vicces helyzetekben elcsípett bundásokat is.

Kutyák világnapja: rengeteg fotó érkezett

A beküldött képek mindegyike azt bizonyítja, hogy kutyáink nemcsak házőrzők vagy játszótársak, hanem a család igazi tagjai, akik feltétel nélkül adnak szeretetet. A hozzászólásokból sütött a büszkeség és a ragaszkodás, hiszen minden gazdi számára a saját kutyusa a legkülönlegesebb a világon.