Vidám játék és hűséges tekintetek: ilyen fotókkal ünnepelték olvasóink a kutyák világnapját – galériával

Címkék#kutya#Kutyák Világnapja#család#helyzet

Gazdik és kedvenceik együtt ünnepeltek, olvasóink 171 fotón mutatták meg, mennyi örömöt és szeretetet adnak a kutyák a mindennapokban.

Kedves Katalin

A kutyák világnapja mindig különleges alkalom, ilyenkor nemcsak a hűséges társainkat ünnepeljük, hanem azt a szeretetet is, amelyet nap mint nap kapunk tőlük. Idén mi is arra kértük olvasóinkat, hogy osszák meg velünk legkedvesebb kutyás fotójukat, a felhívásra pedig elképesztő mennyiségű, 171 kép érkezett.

kutyák világnapja
Kutyák világnapja: jobbnál jobb felvételek érkeztek
Forrás:  Beküldött fotó

A kommentek között remekül elkapott pillanatok bújtak meg, volt, aki a kedvencét játék közben kapta lencsevégre, mások az összebújós, pihenős perceket örökítették meg. A fotókon láthattunk kíváncsian nézelődő kölyköket, méltóságteljes idős kutyákat, sőt, még vicces helyzetekben elcsípett bundásokat is.

Kutyák világnapja: rengeteg fotó érkezett

A beküldött képek mindegyike azt bizonyítja, hogy kutyáink nemcsak házőrzők vagy játszótársak, hanem a család igazi tagjai, akik feltétel nélkül adnak szeretetet. A hozzászólásokból sütött a büszkeség és a ragaszkodás, hiszen minden gazdi számára a saját kutyusa a legkülönlegesebb a világon.

Olvasóink beküldött fotói a Kutyák Világnapján

Fotók: Beküldött fotók

A kutyák világnapja így nemcsak arról szólt, hogy köszöntsük négylábú barátainkat, hanem arról is, hogy együtt örüljünk annak a közösségnek, melyet a szeretetük összekovácsol. Köszönjük olvasóinknak, hogy velünk ünnepeltek, a képek láttán biztosan mindenki szívébe beköltözött egy kis plusz öröm!

 

