Olyan különleges ízbomba készült a nyár végi fesztiválon, ami még a zsűrit is meglepte – galériával, videóval

Közösségerősítés és a gasztronómiai hagyományok ápolása – ez a legfontosabb célja a jászárokszállási Lecsó Fesztiválnak, ahol minden lecsós étel igazán különleges volt. A családias hangulatban telt gasztronómiai eseményen az is kiderült, hogy a velő miként passzol a cukkinis lecsóhoz.

A Pindur Pandúrok húsgombócos lecsója nyerte a jászárokszállási Lecsó Fesztivál főzőversenyét

Fotó: Pesti József

Kitettek magukért a csapatok a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén

Fenséges illat lengte körbe szombaton délután a jászárokszállási Tájház udvarát, ahol kilenc csapat szállt versenybe a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén. A lecsót sokféleképpen készítik, a gasztronómiai kalandon is csak a fantázia szabott határt annak, hogy mi került a kedvelt nyári ételbe. Titkos receptekből, minőségi alapanyagokból és kreativitásból nem volt hiány: lecsós máj, lecsós nokedli, húsgombócos lecsó, erdélyi és gombás is lecsó is rotyogott a kondérokban, sőt az egyik csapat velőalapra álmodta meg a cukkinis lecsót.