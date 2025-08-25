augusztus 25., hétfő

Gasztroélmény

2 órája

Olyan különleges ízbomba készült a nyár végi fesztiválon, ami még a zsűrit is meglepte – galériával, videóval

Címkék#fesztivál#illat#Közösség#hagyomány#lecsó

A nyár megunhatatlan étele került a tányérokba szombaton Jászárokszálláson. A Tájház udvarán immár harmadik alkalommal rendezték meg a Lecsó Fesztivált, mely vidámsággal fűszerezett örömfőzésre hozta össze a helyi közösségeket.

Illés Anita

Közösségerősítés és a gasztronómiai hagyományok ápolása – ez a legfontosabb célja a jászárokszállási Lecsó Fesztiválnak, ahol minden lecsós étel igazán különleges volt. A családias hangulatban telt gasztronómiai eseményen az is kiderült, hogy a velő miként passzol a cukkinis lecsóhoz. 

A lecsó és jókedv a garantált volt a fesztiválon.
A Pindur Pandúrok húsgombócos lecsója nyerte a jászárokszállási Lecsó Fesztivál főzőversenyét 
Fotó: Pesti József

Kitettek magukért a csapatok a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén

Fenséges illat lengte körbe szombaton délután a jászárokszállási Tájház udvarát, ahol kilenc csapat szállt versenybe a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén. A lecsót sokféleképpen készítik, a gasztronómiai kalandon is csak a fantázia szabott határt annak, hogy mi került a kedvelt nyári ételbe. Titkos receptekből, minőségi alapanyagokból és kreativitásból nem volt hiány: lecsós máj, lecsós nokedli, húsgombócos lecsó, erdélyi és gombás is lecsó is rotyogott a kondérokban, sőt az egyik csapat velőalapra álmodta meg a cukkinis lecsót. 

Lecsó Fesztivál Jászárokszálláson

Fotók: Pesti József

A kanálforgatók igen nehéz feladat elé állították a zsűri tagjait. Hosszas kóstolás után végül eredményt hirdettek: a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyét a Pindur Pandúrok húsgombócos lecsója nyerte. Mennyei erdélyi lecsó lett a második, melyet Medve és barátai készítettek. A GJSZ néven indult főzőgárda különleges gombás lecsója a harmadik helyezést érte el. A fesztivált a RockSzilánkok akusztikus koncertje színesítette. 


 

 

