1 órája
Olyan különleges ízbomba készült a nyár végi fesztiválon, ami még a zsűrit is meglepte – galériával, videóval
A nyár megunhatatlan étele került a tányérokba szombaton Jászárokszálláson. A Tájház udvarán immár harmadik alkalommal rendezték meg a Lecsó Fesztivált, mely vidámsággal fűszerezett örömfőzésre hozta össze a helyi közösségeket.
Közösségerősítés és a gasztronómiai hagyományok ápolása – ez a legfontosabb célja a jászárokszállási Lecsó Fesztiválnak, ahol minden lecsós étel igazán különleges volt. A családias hangulatban telt gasztronómiai eseményen az is kiderült, hogy a velő miként passzol a cukkinis lecsóhoz.
Kitettek magukért a csapatok a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén
Fenséges illat lengte körbe szombaton délután a jászárokszállási Tájház udvarát, ahol kilenc csapat szállt versenybe a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyén. A lecsót sokféleképpen készítik, a gasztronómiai kalandon is csak a fantázia szabott határt annak, hogy mi került a kedvelt nyári ételbe. Titkos receptekből, minőségi alapanyagokból és kreativitásból nem volt hiány: lecsós máj, lecsós nokedli, húsgombócos lecsó, erdélyi és gombás is lecsó is rotyogott a kondérokban, sőt az egyik csapat velőalapra álmodta meg a cukkinis lecsót.
Lecsó Fesztivál JászárokszállásonFotók: Pesti József
A kanálforgatók igen nehéz feladat elé állították a zsűri tagjait. Hosszas kóstolás után végül eredményt hirdettek: a III. Lecsó Fesztivál főzőversenyét a Pindur Pandúrok húsgombócos lecsója nyerte. Mennyei erdélyi lecsó lett a második, melyet Medve és barátai készítettek. A GJSZ néven indult főzőgárda különleges gombás lecsója a harmadik helyezést érte el. A fesztivált a RockSzilánkok akusztikus koncertje színesítette.