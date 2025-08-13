Nyit a Sárkánygödör: egy izgalmas legenda kel életre a híres vigadalomban

Családi nyomozás, fegyveres bemutató, bábszínház, vásári komédia, szalmalabirintus, mese improvizáció, magyar akusztikus folk fantasy zene és megannyi kalandos program várja a látogatókat a Sárkánygödör Vigadalomban augusztus 17-én, vasárnap Jászfényszarun. A szervező Lumina Cornu Szerepjáték Klub idén is kreatív módon dolgozza fel a helyi Sárkánygödör legenda titkait.

Már javában zajlanak az előkészületek a Sárkánygödör Vigadalom helyszínein. Augusztus 17-én, vasárnap újra életre kel a mitikus lényről szóló helyi legenda Jászfényszarun

Fotó: Lumina Cornu Szerepjáték Klub Facebook-oldala

Igaz lehet a városi legenda? Tényleg egy hétfejű sárkány élt a Makosserdő közepén?

A programterv szerint a Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 17-én, vasárnap 14 órakor zenés, hangos felvonulással kezdődik a Sárkánygödör Vigadalom, mely 19 óráig várja a kicsiket és a nagyokat. A felvonulás után kb. 14.30 órától családi nyomozást hirdettek a kalandvágyóknak.

A játék 12 állomásán a Sárkánygödör legendája után kutatnak a résztvevők családi, kiscsoportos vagy egyéni módon. A Sárkányos Lovagrend és barátaik fegyveres bemutatója és a páncél kopogtató szintén 14.30-kor kezdődik, de 17 órakor is láthatja a közönség a nem mindennapi bemutatót. Bartha Tóni Bábszínházában 15 órától Szent György és a sárkány harca játék elevenedik meg.

Garantált jókedvet ígér Inoka Péter és Valkó Bencze kacagtató vásári komédiája, mely 15.30-tól, valamint 17.30-tól várja az érdeklődőket. A Lumina Cornu mese improvizációja során 16.15-kor és 18.15-kor gyerekek közreműködésével a Sárkánygödör legendája kel életre. Mindezeken túl a délután folyamán, 14 órától 19 óráig többek között lesz sárkányozda kiütő az Aranygyapjú Társulattal, sárkány rajzolás és karikatúra, népi játék és körhinta a Tarisznyás műhellyel, bolyongás a szalmalabirintusban, szelfi keret és családi fotófal. Magyar akusztikus folk fantasy zenével a Sárkánykönny Zenekar is érkezik.

Kobzosok, igricek világát idézik Jávor Péter és barátai. A Sárkánygödör Vigadalom helyszíne a Szent Erzsébet Közösségi Ház udvara, az épület mögötti rendezvénytér és a várrá alakított FÉBE színpad. A program ingyenes, a jászfényszarui önkormányzat, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával valósul meg.