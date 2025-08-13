augusztus 13., szerda

Nyit a Sárkánygödör: egy izgalmas legenda kel életre a híres vigadalomban

A Fény Napok és Fesztivál keretében a Lumina Cornu Szerepjáték Klub idén is megrendezi a Sárkánygödör Vigadalmat. Már javában zajlanak az előkészületek a kalandos program helyszínén, ahol néhány nap múlva egy helyi mitikus lényről szóló legenda elevenedik majd meg.

Illés Anita

Családi nyomozás, fegyveres bemutató, bábszínház, vásári komédia, szalmalabirintus, mese improvizáció, magyar akusztikus folk fantasy zene és megannyi kalandos program várja a látogatókat a Sárkánygödör Vigadalomban augusztus 17-én, vasárnap Jászfényszarun. A szervező Lumina Cornu Szerepjáték Klub idén is kreatív módon dolgozza fel a helyi Sárkánygödör legenda titkait. 

Egy helyi legenda titkai után nyomoznak
Már javában zajlanak az előkészületek a Sárkánygödör Vigadalom helyszínein. Augusztus 17-én, vasárnap újra életre kel a mitikus lényről szóló helyi legenda Jászfényszarun
Fotó: Lumina Cornu Szerepjáték Klub Facebook-oldala

Igaz lehet a városi legenda? Tényleg egy hétfejű sárkány élt a Makosserdő közepén? 

A programterv szerint a Fény Napok és Fesztivál keretében augusztus 17-én, vasárnap 14 órakor zenés, hangos felvonulással kezdődik a Sárkánygödör Vigadalom, mely 19 óráig várja a kicsiket és a nagyokat. A felvonulás után kb. 14.30 órától családi nyomozást hirdettek a kalandvágyóknak.

A játék 12 állomásán a Sárkánygödör legendája után kutatnak a résztvevők családi, kiscsoportos vagy egyéni módon. A Sárkányos Lovagrend és barátaik fegyveres bemutatója és a páncél kopogtató szintén 14.30-kor kezdődik, de 17 órakor is láthatja a közönség a nem mindennapi bemutatót. Bartha Tóni Bábszínházában 15 órától Szent György és a sárkány harca játék elevenedik meg.

Garantált jókedvet ígér Inoka Péter és Valkó Bencze kacagtató vásári komédiája, mely 15.30-tól, valamint 17.30-tól várja az érdeklődőket. A Lumina Cornu mese improvizációja során 16.15-kor és 18.15-kor gyerekek közreműködésével a Sárkánygödör legendája kel életre. Mindezeken túl a délután folyamán, 14 órától 19 óráig többek között lesz sárkányozda kiütő az Aranygyapjú Társulattal, sárkány rajzolás és karikatúra, népi játék és körhinta a Tarisznyás műhellyel, bolyongás a szalmalabirintusban, szelfi keret és családi fotófal. Magyar akusztikus folk fantasy zenével a Sárkánykönny Zenekar is érkezik.

Kobzosok, igricek világát idézik Jávor Péter és barátai. A Sárkánygödör Vigadalom helyszíne a Szent Erzsébet Közösségi Ház udvara, az épület mögötti rendezvénytér és a várrá alakított FÉBE színpad. A program ingyenes, a jászfényszarui önkormányzat, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár támogatásával valósul meg. 

 

