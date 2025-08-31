Lélegzetelállító lovas show a Jászságban – videón a leglátványosabb pillanatok

Augusztus utolsó szombatján a lovak voltak a főszereplők a Jászkiséri Hagyományőrző Lovas Baráti Kör rendezvényén, melyre a legelhivatottabbak még az ország távolabbi településeiről is tiszteletüket tették.

Táncoló ló, csikósok és trükkök: a jászkiséri lovasnap idén is felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek

Fotó: Pesti József

A már megszokott lovas- zenés felvonulással vette kezdetét az esemény, mely a volt Dohánybeváltó területén a köszöntő után olykor lélegzetelállító mutatványokkal folytatódott. A kilátogató közönség tapsolhatott többek között a Mezőkövesdi Varga Lovasiskolának, a Hungarian Trickriding Team- nek, a sárréti csikósokak, Tászler Melindának, Buck Viktornak. Nagy tetszést aratott Hamza Viktória idomított, táncoló lovaival. A tombolasorsolás után ügyességi verseny vette kezdetét, majd az egész napos program éjfél után élőzenés mulatsággal fejeződött be.