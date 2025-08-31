augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Paták dobogtak

1 órája

Lélegzetelállító lovas show a Jászságban – videón a leglátványosabb pillanatok

Címkék#szoljon videó#Jászkiséri Hagyományőrző Lovas Baráti Kör#rendezvény#élmény#lovasnap

Augusztus utolsó hétvégéjén ismét megtelt élettel a volt Dohánybeváltó területe Jászkiséren. A Hagyományőrző Lovas Baráti Kör rendezvénye ezúttal is látványos táncoló lovakkal, trükklovasokkal és közönség kedvenc bemutatókkal idézte meg a lovas kultúra hagyományait.

Pesti József

Augusztus utolsó szombatján a lovak voltak a főszereplők a Jászkiséri Hagyományőrző Lovas Baráti Kör rendezvényén, melyre a legelhivatottabbak még az ország távolabbi településeiről is tiszteletüket tették.

Táncoló ló, csikósok és trükkök: a jászkiséri lovasnap idén is felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek
Fotó: Pesti József

A már megszokott lovas- zenés felvonulással vette kezdetét az esemény, mely a volt Dohánybeváltó területén a köszöntő után olykor lélegzetelállító mutatványokkal folytatódott. A kilátogató közönség tapsolhatott többek között a Mezőkövesdi Varga Lovasiskolának, a Hungarian Trickriding Team- nek, a sárréti csikósokak, Tászler Melindának, Buck Viktornak. Nagy tetszést aratott Hamza Viktória idomított, táncoló lovaival. A tombolasorsolás után  ügyességi verseny vette kezdetét, majd az egész napos program éjfél után élőzenés mulatsággal fejeződött be.

Jászkiséri lovasnap

Fotók: Pesti József

 

