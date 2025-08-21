Nehezen nyílt a garázsajtó, az ország legkeresettebb autóját találták az évtizedes por alatt

A ceglédi garázs ajtaja kicsit nehezen nyílt, de még az Oldtimer Automobil Kft. illetékesei is csettintettek, mikor meglátták, mi lapul odabent. Egy alig használt, negyven éves Lada „rejtőzött” a sötétben, amit így korához képes kitűnő kondícióban leltek meg. Mint a cég közösségi oldalán beszámolt, a pókhálós, leeresztett kerekű autó még a tizenöt éves por alatt is mutatta, hogy milyen szép állapotban vészelte át az elmúlt negyvenkét évet. A gyűjtők számára minden bizonnyal ez volt az ország egyik legkeresetebb járműve.

Fotó: Facebook.com / Oldtimer Automobil Kft.

Hibátlan állapotú, negyven éves Lada volt a ceglédi garázsban

Merthogy a járgány 2010 óta szunnyadt a ceglédi garázsban. Első tulajdonosa egy városbeli ügyész volt, aki 1983-ban vásárolta meg újonnan a Ladát, akkor még KP-34-26 rendszámmal. Az ügyész csupán alkalmanként használta, 2010-es halála után pedig felesége tulajdonába került. Neki viszont nem volt jogosítványa, egyszer sem indította be a kocsit. Tőle unokája örökölte 2022-ben, és mivel utóbbi sem fordította el soha az indítókulcsot az autóban, a hófehér Lada mindössze 52 ezer kilométer futott bő négy évtized alatt.

Mint írták, a kocsi igazi garázslelet. Típusa Lada 21013, azaz 1200S autó, és pár apróbb esztétikai hibát eltekintve újszerű állapotnak örvend. Ez annak is köszönhető, hogy végig fűtött lakótelepi garázsban állt. Az autó dokumentumai hiánytalanok, de még az eredeti 1983-as szovjet textilradiál gumijai is megvannak.

A fűtött garázs teljesen megóvta a Cegléden talált autókülönlegességet

Fotó: Facebook.com / Oldtimer Automobil Kft.

„A karosszériát 1988-ban komoly alváz- és üregvédelemmel látták el, küszöbdíszléceit levették és gondosan elcsomagolva a szekrény tetejére tették, így a gyári küszöb nem korrodált el. Sárvédői még az eredetiek, senki nem lakatolta a karosszériát, a belső tere pedig újszerű állapotnak örvend” – sorolta a cég.

A csomagtartóban a gyári kiegészítők és szerszámok is a helyükön vannak, mint írták, azokat láthatóan nem használták.

A legjobban mégis a gyári javítófestékes doboznak örültünk meg, amit az autóhoz adtak. Na az tényleg ritkán van meg egy több, mint 40 éves autónál

– emelték ki.