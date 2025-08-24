Lélegzetvisszafojtva figyelte a környék, milyen szerkezet kezdett előjönni egy garázsból

Mint a Szoljon.hu-n megírtuk, egy különleges, negyvenéves Lada került elő a napokban egy ceglédi garázsból. Az autó attól egyedi, hogy négy évtizedes kora ellenére mindössze nagyjából 50 ezer kilométert futott, 2010 óta pedig használaton kívül várakozott a garázsajtó mögött.

Fotó: Facebook.com / Oldtimer Automobil Kft.

A kocsit az Oldtimer Automobil Kft. „szabadította ki” az évtizedes por alól. A vállalkozás célja az, hogy az autót műszaki vizsgára alkalmas állapotba hozzák, és OT rendszámmal lássák el. A „találkozás” pillanatairól utóbb videót is közöltek.

Így szabadult ki a negyvenéves Lada a ceglédi garázsból

A felvételek szerint az autót kimentők felkészülten érkeztek: hoztak üzemanyagot, kompresszort, szerszámokat. Tervük egyértelműen az volt, hogy a járgány lábon jöjjön ki. Ez végül némi kézi rásegítéssel valósult meg. A Lada motorja egyébként második nekifutásra már be is indult. Elhangzott az is, a jármű helyben új akkumulátort kapott.