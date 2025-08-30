Zsiguli rendőrautó és Csajka a Pelikánnál – hatalmasat szólt a nosztalgia találkozó Szolnokon

A város idén ünnepli fennállásának 950 éves jubileumát. A Nosztalgia Találkozó veterán járművekkel idézte fel a múltat. Szombaton a város napján rendezték meg a '60-as, '70-es és '80-as évek életképét, utcaképét felidéző időutazást.

A nosztalgia találkozó mindenkit visszarepített a múltba

Fotó: Kiss János

Nosztalgia találkozó a múlt jegyében

Július elején a szervezők már bemutatták ezt a korszakot egy beöltözős összejövetellel a 900 éves jubileumra megépült vasútállomás épületében, a volt Utasellátó Étterem teraszán. Most veterán járművek segítségével igyekezték visszahozni azokat az éveket.