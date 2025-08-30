1 órája
Zsiguli rendőrautó és Csajka a Pelikánnál – hatalmasat szólt a nosztalgia találkozó Szolnokon
Szolnok városa idén ünnepli fennállásának 950. évfordulóját, amit méltó módon idézett meg a város napján megrendezett eseménysorozat. A nosztalgia találkozó különösen nagy érdeklődést váltott ki, hiszen régi idők járműveivel, városnéző buszjárattal és egy csipet múltidézéssel repítette vissza az érdeklődőket a múltba.
A város idén ünnepli fennállásának 950 éves jubileumát. A Nosztalgia Találkozó veterán járművekkel idézte fel a múltat. Szombaton a város napján rendezték meg a '60-as, '70-es és '80-as évek életképét, utcaképét felidéző időutazást.
Nosztalgia találkozó a múlt jegyében
Július elején a szervezők már bemutatták ezt a korszakot egy beöltözős összejövetellel a 900 éves jubileumra megépült vasútállomás épületében, a volt Utasellátó Étterem teraszán. Most veterán járművek segítségével igyekezték visszahozni azokat az éveket.
Nosztalgia Találkozó SzolnokonFotók: Kiss János
És hogy mi mindent lehetett látni? A teljesség igénye nélkül: 2 Zsiguli rendőrautó, Csajka, gyönyörűen restaurált IFA és Ikarus 55 busz, Opel Kadett, Skoda Octavia, Gaz 69, Skoda 1000 MB, Mercedes W114 és W115, Škoda Spartak, Fiat Topolino és még sok szép jármű gazdagította a felhozatalt. A tervezett 80 körüli jármű, 25 motorkerékpár, a kis- és nagy teherautók szinte teljesen megtöltötték a Pelikán Szálló parkolóját. Különlegességnek számított egy Ikarus 55 busz, amely korabeli ruhába öltözött kalauz és sofőr kíséretében óránként városnéző körútra szállította az érdeklődőket. A gyermekekkel érkező családoknak játékos feladatokkal biztosítottak szórakozási lehetőséget, illetve egy óriáskerékre is felszállhattak a bátrabbak.