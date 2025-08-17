„Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól

Vajon mi motivál valakit arra, hogy minden fizetség nélkül vállalja, hogy a rendes munkaidején túl, család mellett még készenlétben is legyen arra az esetre, ha ki kell vonulni például egy tarlótűzhöz? És vajon mit mond a 19 év tapasztalattal rendelkező tűzoltóparancsnok arról, hogy kiből lehet jó önkéntes tűzoltó és ki az, akitől óvakodni kell? A Szoljon.hu podcast legújabb adásában többek között ezekre a kérdésekre is válaszokat kerestünk.

Szilágyi Zoltán a Szolnoki Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka és Rigó András önkéntes tűzoltó a Szoljon.hu podcast stúdiójában

Fotó: Mészáros János

Önkéntes tűzoltónak lenni tényleg csak hivatástudatból lehet

Szolnok tűzoltóinak elég mozgalmas éve és még annál is mozgalmasabb nyara volt eddig. Nincs is olyan hét, hogy ne hallanánk többször is vijjogni a szirénát, ami tudatja velünk, hogy a lánglovagok bevetésre indultak. Hol egy lakás- vagy épülettüzet, hol sok hektárnyi tarlótüzet kell oltani, hol vihar után kell újra biztonságossá tenni a várost.

A hivatásos tűzoltók mellett azonban kevesebb szó esik az önkéntesekről, pedig bizony ők is sokszor ott vannak a tűzközelben, vagy a kármentés során, és önfeláldozó munkájuk nélkül gondban lennének a hivatásos tűzoltók.

Podcastunk két mai vendége Szilágyi Zoltán, a Szolnoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka és Rigó András önkéntes tűzoltó, akik sok mindenbe beavatnak minket.

Mi mindent tudhat meg, ha meghallgatja adásunkat?

Mi motivál valakit arra, hogy önkéntes tűzoltó legyen?

Mitől lesz valakiből jó tűzoltó és mitől válhat veszélyessé?

Mi volt a legmeghatározóbb élménye az önkéntesnek, és mi a sokat látott tűzotó parancsnoknak?

Hogyan lehet feldolgozni egy kolléga elvesztését? Hogyan NE tájékoztassuk a tűzoltókat, ha tüzet látunk?

Mik voltak a legmeghökkentőbb esetek és riasztások?

Mit keres egy búvár a lépcsőházban?

Hogyan válhat valaki önkéntes tűzoltóvá?

Ismerje meg Ön is a tűzoltók és az önkéntesek különleges közösségét és mindennapjait két vendégünk történetei által.