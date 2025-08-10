1 órája
Látott már ekkora dinnyéket? Hatalmasra nőttek a gyümölcsök ezen a településen – videóval, galériával
Messzi földre is eljutott a fegyverneki dinnyemonstrumok híre. Hírportálunk a helyszínen járt utána, valóban léteznek-e több mint 30 kilós óriásdinnyék. Mutatjuk, mire jutottunk!
– Ezek a sárgadinnyék 4-5 kilósak, de voltak ennél nagyobbak is, most már aprózódnak. Az egyik magyar fajta, a Donatelló akár 6 kilósra is megnőtt – mesélte hírportálunknak Huber István családi gazdálkodó, az óriásdinnye fegyverneki termesztője, mielőtt az igazán hatalmas görögdinnyéket megmutatta volna.
A hátsó kertben akadt olyan szőlőfürt is, ami több mint három kilót nyomott. István bőségesen öntözte az ötéves ültetvényt, valamint minden szükséges tápanyagot megkapott a gyümölcs.
A havi vízdíjszámlám hatjegyű lett az éjjel-nappali locsolás miatt
– mondta hírportálunknak.
A sok befektetett munka azonban úgy tűnik, meghozta (óriás)gyümölcsét.
Óriási dinnyék FegyvernekenFotók: Mészáros János
Messzire jut az óriásdinnye híre
A fegyverneki gazdálkodó az idei szezonban már számos 30 kilogramm feletti sárgabelű görögdinnyét is leszedett, melyek híre nemcsak a helybéliek körében terjedt el.
– A termés mennyisége fele a tavalyinak, viszont a minősége kiváló. Innen a háztól el tudom adni, már keresik a vevők és az átutazók is – fejezte be gondolatait Huber István.
A kreatív szolnoki zöldséges trükkje egyszerre párakapu a vásárlóknak, és hűtés a gyümölcsnek
Ez most a sláger a jászkunsági piacokon! Eláruljuk, a mézédes hazai mellett mi népszerű még a vevők körében – videóval