Látott már ekkora dinnyéket? Hatalmasra nőttek a gyümölcsök ezen a településen – videóval, galériával

– Ezek a sárgadinnyék 4-5 kilósak, de voltak ennél nagyobbak is, most már aprózódnak. Az egyik magyar fajta, a Donatelló akár 6 kilósra is megnőtt – mesélte hírportálunknak Huber István családi gazdálkodó, az óriásdinnye fegyverneki termesztője, mielőtt az igazán hatalmas görögdinnyéket megmutatta volna.

Több már szétvágott, 30 kiló feletti óriásdinnye hever Huber István pultján

Fotó: Mészáros János

A hátsó kertben akadt olyan szőlőfürt is, ami több mint három kilót nyomott. István bőségesen öntözte az ötéves ültetvényt, valamint minden szükséges tápanyagot megkapott a gyümölcs.

A havi vízdíjszámlám hatjegyű lett az éjjel-nappali locsolás miatt

– mondta hírportálunknak.

A sok befektetett munka azonban úgy tűnik, meghozta (óriás)gyümölcsét.