Dinnyemustra

1 órája

Látott már ekkora dinnyéket? Hatalmasra nőttek a gyümölcsök ezen a településen – videóval, galériával

Címkék#Huber István#sárgabelű#görögdinnye#sárgadinnye

Messzi földre is eljutott a fegyverneki dinnyemonstrumok híre. Hírportálunk a helyszínen járt utána, valóban léteznek-e több mint 30 kilós óriásdinnyék. Mutatjuk, mire jutottunk!

Mészáros János

– Ezek a sárgadinnyék 4-5 kilósak, de voltak ennél nagyobbak is, most már aprózódnak. Az egyik magyar fajta, a Donatelló akár 6 kilósra is megnőtt – mesélte hírportálunknak Huber István családi gazdálkodó, az óriásdinnye fegyverneki termesztője, mielőtt az igazán hatalmas görögdinnyéket megmutatta volna.

óriásdinnye nőtt Fegyverneken
Több már szétvágott, 30 kiló feletti óriásdinnye hever Huber István pultján
Fotó: Mészáros János

A hátsó kertben akadt olyan szőlőfürt is, ami több mint három kilót nyomott. István bőségesen öntözte az ötéves ültetvényt, valamint minden szükséges tápanyagot megkapott a gyümölcs.

A havi vízdíjszámlám hatjegyű lett az éjjel-nappali locsolás miatt

– mondta hírportálunknak.

A sok befektetett munka azonban úgy tűnik, meghozta (óriás)gyümölcsét.

Óriási dinnyék Fegyverneken

Fotók: Mészáros János

Messzire jut az óriásdinnye híre

A fegyverneki gazdálkodó az idei szezonban már számos 30 kilogramm feletti sárgabelű görögdinnyét is leszedett, melyek híre nemcsak a helybéliek körében terjedt el.

– A termés mennyisége fele a tavalyinak, viszont a minősége kiváló. Innen a háztól el tudom adni, már keresik a vevők és az átutazók is – fejezte be gondolatait Huber István.

 

