Nincs benne motor, eszi a rozsda, de így is sokak álma ez a luxusverda

Címkék#Moszkvics#apróhirdetés#pedálos

Különleges járgányokra csaphat le, ha figyelmesen böngészi az apróhirdetéseket. Ezúttal a szovjet autógyártás egyik remekműve került kalapács alá.

Kiss Ádám

Igazi kincsre bukkanhat, aki figyelmesen böngészi az egyik közösségimédia-oldal apróhirdetéseit. Bár a fegyverneki pedálos Moszkvics kissé viseltes állapotban van, a rajongók számára minden bizonnyal számos lehetőséget tartogat.

pedálos moszkvics
Különleges jármű került elő egy fegyverneki pincéből. A pedálos Moszkvics sokak számára értékes lelet lehet
Forrás: Facebook Marketplace

A Moszkvicsokat 1946-ban kezdték el gyártani, főként Moszkvában. Innen is ered a neve, mely szó szerinti fordításban „moszkvai”. Az autók jellemzője az egyszerű, masszív felépítés és a tartósság, bár a kényelem és a technikai színvonal nem érte el a nyugati járművekét.

Évek óta a pincében lehet a pedálos Moszkvics

A pedálos változat is hasonló tulajdonságokkal bír, a hirdetés leírása szerint hosszú idő után került elő a pincéből. Rozsdás, motor sincs benne sőt, az egyik kereke sem forog, sokak számára mégis értékes „lelet”, és különleges lenyomata a 60-as, 70-es évek Magyarországának.

 

