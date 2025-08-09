38 perce
Nincs benne motor, eszi a rozsda, de így is sokak álma ez a luxusverda
Különleges járgányokra csaphat le, ha figyelmesen böngészi az apróhirdetéseket. Ezúttal a szovjet autógyártás egyik remekműve került kalapács alá.
Igazi kincsre bukkanhat, aki figyelmesen böngészi az egyik közösségimédia-oldal apróhirdetéseit. Bár a fegyverneki pedálos Moszkvics kissé viseltes állapotban van, a rajongók számára minden bizonnyal számos lehetőséget tartogat.
A Moszkvicsokat 1946-ban kezdték el gyártani, főként Moszkvában. Innen is ered a neve, mely szó szerinti fordításban „moszkvai”. Az autók jellemzője az egyszerű, masszív felépítés és a tartósság, bár a kényelem és a technikai színvonal nem érte el a nyugati járművekét.
Évek óta a pincében lehet a pedálos Moszkvics
A pedálos változat is hasonló tulajdonságokkal bír, a hirdetés leírása szerint hosszú idő után került elő a pincéből. Rozsdás, motor sincs benne sőt, az egyik kereke sem forog, sokak számára mégis értékes „lelet”, és különleges lenyomata a 60-as, 70-es évek Magyarországának.