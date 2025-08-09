augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Meteorraj

13 perce

Óránként több tucat hullócsillag is feltűnhet az égen – mutatjuk, mikor érdemes fentmaradni

Címkék#Perseida#Egy hét a csillagok alatt#TIT Uránia Csillagvizsgáló

Augusztus közepén tetőzik a Perseidák meteorraj, az egyik hajnalban akár több tucat hullócsillag is feltűnhet.

Kiss Ádám

Ismét látható lesz a nyár egyik legszebb látványossága, a Perseida meteorraj. Augusztus 9-től egy héten át minden este látható lesz a égi jelenség.

perseida meteorraj
Csodás égi jelenségnek lehetünk tanúi a következő napokban. A Perseida meteorraj érkezik
Forrás: Illusztráció / pexels.com

A csillaghullás csúcspontja idén augusztus 12-én, kedden hajnalban várható. Ekkor ideális körülmények között óránként akár több tucat hullócsillag is feltűnhet. Bár a hold fénye némileg halványíthatja a látványt, a fényesebb meteorok így is jól megfigyelhetők lesznek.

Így nézhetjük szabad szemmel a Perseida meteorrajt

Az élményhez nem kell távcső, elég egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely. Az idei éjszakai égbolt különlegessége, hogy augusztus 12-én hajnalban a Jupiter és a Vénusz is látványos közelségben lesz egymáshoz, így a meteorvadászat mellé további különlegességet is kaphatunk.

Vármegyénkben az „Egy hét a csillagok alatt” című programsorozat várja az érdeklődőket Szolnokon, a toronyház tetején a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata készül előadásokkal és különleges távcsövekkel.

 

