Hihetetlen rekordkísérletre készül Árokszállás, nagy csata várható a strandon

Folyamatosan bővül az Országos Vízipisztolycsata és rekordkísérlet rendezvényhez csatlakozók listája, melyet idén is a Magyar Fürdőszövetség hirdetett meg. A jászárokszállási Ifjúsági Tanács szervezésében a helyi strand és termálfürdő is kapcsolódik az eseményhez, mely gyerekeknek és felnőtteknek is felejthetetlen élményeket ígér.

Országos Vízipisztolycsata és rekordkísérlet tartja lázban a jászárokszállásiakat

Fotó: Waraphorn Aphai

Móka és kacagás: országos rekordkísérlet helyszíne lesz a jászsági fürdő

A kihívást vállaló fürdőkben augusztus 23-án, szombaton 14 órakor egyszerre robban ki a vízipisztoly csata. Cél, hogy minél többen vegyenek részt a „harcban”, megdöntve a korábbi rekordot. A Jászárokszállási Strand és Termálfürdőben 12 órától lehet regisztrálni, a csata pontosan 14 órakor kezdődik és 14.15-ig tart. Nagyon fontos, hogy a résztvevők időben érkezzenek. Az Ifjúsági Tanács extra programmal kedveskedik a gyerekeknek, öt fordulós izgalmas csapatversenyt szerveznek, amelyhez 3 fős csapatok jelentkezését várják, valamint lesz mókás vízipisztoly keresés is.