Nem semmi kihívás

Hihetetlen rekordkísérletre készül Árokszállás, nagy csata várható a strandon

Mókás esemény várja a fürdőzőket augusztus 23-án, szombaton a jászsági városban. A Magyar Fürdőszövetség immár harmadik alkalommal hirdette meg az Országos Vízipisztolycsatát és rekordkísérletet, amelyhez a Jászárokszállási Strand és Termálfürdő is csatlakozott. Mutatjuk, mit kell tudni a nem mindennapi kezdeményezésről.

Illés Anita

Folyamatosan bővül az Országos Vízipisztolycsata és rekordkísérlet rendezvényhez csatlakozók listája, melyet idén is a Magyar Fürdőszövetség hirdetett meg. A jászárokszállási Ifjúsági Tanács szervezésében a helyi strand és termálfürdő is kapcsolódik az eseményhez, mely gyerekeknek és felnőtteknek is felejthetetlen élményeket ígér. 

rekordkísérletre készül a város
Országos Vízipisztolycsata és rekordkísérlet tartja lázban a jászárokszállásiakat
Móka és kacagás: országos rekordkísérlet helyszíne lesz a jászsági fürdő 

A kihívást vállaló fürdőkben augusztus 23-án, szombaton 14 órakor egyszerre robban ki a vízipisztoly csata. Cél, hogy minél többen vegyenek részt a „harcban”, megdöntve a korábbi rekordot. A Jászárokszállási Strand és Termálfürdőben 12 órától lehet regisztrálni, a csata pontosan 14 órakor kezdődik és 14.15-ig tart. Nagyon fontos, hogy a résztvevők időben érkezzenek. Az Ifjúsági Tanács extra programmal kedveskedik a gyerekeknek, öt fordulós izgalmas csapatversenyt szerveznek, amelyhez 3 fős csapatok jelentkezését várják, valamint lesz mókás vízipisztoly keresés is. 

 

