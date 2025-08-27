augusztus 27., szerda

Élete halával küzdött a pecás, ez a tó ontja a rekordokat

Rakós botos horgászatra indult egy kisújszállási pecás. Rekordméretű halat fogott.

Rózsa Róbert

Az idei augusztus 20-a emlékezetes marad Vágó János számára. A pecás aznap a kisújszállási Téglagyári II.-es tavon járt, és mire összepakolta szerelékeit, már egy rekordméretű hal büszke kifogójának mondhatta magát.

rekordméretű hal, ponty, rakós bot, horgász, Kisújszállás, Téglagyári II., Munkás Horgász Egyesület
Rekordméretű halat fogott egy kisújszállási rakós botos pecás
Vágó János, ahogy a Munkás Horgász Egyesület közösségi oldalán olvasható beszámolóban ecsetelte, rakós botos horgászatra érkezett aznap a tóra. Néhány óra elteltével több apróbb pontyot is kifogott, de a java ezután érkezett.

Mint írta, a főtt kukoricás etetésre a horgászat elején csak a szokásos egy-két kilós pontyokat fogta, viszont nagyjából két órával a kezdés után beálltak az etetésre a nagytestű halak is.

A nagyok közül két darabot sikerült kifognom, egy 8,2 kilogrammosat és egy rakós botos egyéni csúcsot jelentő 10,2 kilogrammosat 

– osztotta meg.

Hozzátette, négy hala meglépett, három közülük leakadt, míg az egyik fárasztásnál a horog szakadt le.

Felszerelése 11 méteres rakós bot, 20-as zsinórral, egy grammos úszóval, a horgon egy szem kukoricával csalizva.

Rekordméretű halakat ad a tó

A Téglagyári már nem először adott rekordfogást az ott horgászóknak. 2022-ben írtuk meg, hogy egy kisújszállási pecás élete fogását könyvelhette el a tavon. Szarvák Márton akkor egy 230 centiméteres, 93 kilogrammos harcsát zsákmányolt.

Ugyanitt májusban egy 234 centis harcsát húzott partra Majláth Gergő. Annak a halnak a tömege 90 kilogramm volt.

 

