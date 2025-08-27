Élete halával küzdött a pecás, ez a tó ontja a rekordokat

Az idei augusztus 20-a emlékezetes marad Vágó János számára. A pecás aznap a kisújszállási Téglagyári II.-es tavon járt, és mire összepakolta szerelékeit, már egy rekordméretű hal büszke kifogójának mondhatta magát.

Rekordméretű halat fogott egy kisújszállási rakós botos pecás

Fotó: Facebook.com / Munkás Horgász Egyesület Téglagyári Tó

Vágó János, ahogy a Munkás Horgász Egyesület közösségi oldalán olvasható beszámolóban ecsetelte, rakós botos horgászatra érkezett aznap a tóra. Néhány óra elteltével több apróbb pontyot is kifogott, de a java ezután érkezett.

Mint írta, a főtt kukoricás etetésre a horgászat elején csak a szokásos egy-két kilós pontyokat fogta, viszont nagyjából két órával a kezdés után beálltak az etetésre a nagytestű halak is.

A nagyok közül két darabot sikerült kifognom, egy 8,2 kilogrammosat és egy rakós botos egyéni csúcsot jelentő 10,2 kilogrammosat

– osztotta meg.

Hozzátette, négy hala meglépett, három közülük leakadt, míg az egyik fárasztásnál a horog szakadt le.

Felszerelése 11 méteres rakós bot, 20-as zsinórral, egy grammos úszóval, a horgon egy szem kukoricával csalizva.

Rekordméretű halakat ad a tó

A Téglagyári már nem először adott rekordfogást az ott horgászóknak. 2022-ben írtuk meg, hogy egy kisújszállási pecás élete fogását könyvelhette el a tavon. Szarvák Márton akkor egy 230 centiméteres, 93 kilogrammos harcsát zsákmányolt.

Ugyanitt májusban egy 234 centis harcsát húzott partra Majláth Gergő. Annak a halnak a tömege 90 kilogramm volt.