1 órája
Egy napra mindenki pilóta lehetett: különleges napot tartottak a Repülőmúzeumban – galériával, videóval
A legendás repülőgépek között sétálva, fülkébe ülve és előadásokat hallgatva kicsik és nagyok is megtapasztalhatták, milyen érzés lehetett egykor a pilóták világa.
Egy napra bárki beülhetett a legendás gépek pilótafülkéjébe a RepTárban
Fotó: Nagy Balázs
Piknikezz a repülőgépek árnyakéban! címmel tartottak családi és szakmai napot a Szolnoki Repülőmúzeumban a Szolnok 950 programsorozat részeként. A Reptár-piknik keretében rengeteg érdekes előadás és program közül választhattak az érdeklődök. Többek között lehetőség nyílt a résztvevők számára, hogy több ikonikus régi repülőbe beülve átérezzék milyen is lehetett pilótának lenni. Mindez a Szolnok Napja rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb eleme volt.
RepTár Piknik SzolnokonFotók: Nagy Balázs