Újraéledt a múlt

1 órája

Egy napra mindenki pilóta lehetett: különleges napot tartottak a Repülőmúzeumban – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#piknik#RepTár Repülőmzeum#családi nap

A legendás repülőgépek között sétálva, fülkébe ülve és előadásokat hallgatva kicsik és nagyok is megtapasztalhatták, milyen érzés lehetett egykor a pilóták világa.

Nagy Balázs
Egy napra bárki beülhetett a legendás gépek pilótafülkéjébe a RepTárban

Fotó: Nagy Balázs

Piknikezz a repülőgépek árnyakéban! címmel tartottak családi és szakmai napot a Szolnoki Repülőmúzeumban a Szolnok 950 programsorozat részeként. A Reptár-piknik keretében rengeteg érdekes előadás és program közül választhattak az érdeklődök. Többek között lehetőség nyílt a résztvevők számára, hogy több ikonikus régi repülőbe beülve átérezzék milyen is lehetett pilótának lenni. Mindez a Szolnok Napja rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb eleme volt.

RepTár Piknik Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

 

