Egy napra mindenki pilóta lehetett: különleges napot tartottak a Repülőmúzeumban – galériával, videóval

Piknikezz a repülőgépek árnyakéban! címmel tartottak családi és szakmai napot a Szolnoki Repülőmúzeumban a Szolnok 950 programsorozat részeként. A Reptár-piknik keretében rengeteg érdekes előadás és program közül választhattak az érdeklődök. Többek között lehetőség nyílt a résztvevők számára, hogy több ikonikus régi repülőbe beülve átérezzék milyen is lehetett pilótának lenni. Mindez a Szolnok Napja rendezvénysorozat egyik legizgalmasabb eleme volt.