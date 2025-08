Aprók, aranyosak és imádnak pózolni – mutatjuk hogyan vették át az irányítást a szelfiző majmocskák a jászkunsági állatkertben

Még csak pár napja vannak itt...de már is ki akarják venni a kezünkből az irányítást – kezdte néhány nappal ezelőtti bejegyzését a tiszaderzsi kengurupark. Riadalomra persze semmi ok, arról van szó, hogy a parknak új lakói vannak, akik bizony meglehetősen önjáróak. Mint a Kenguru Park Tiszaderzs Facebookján írta, szerették volna fotókon bejelenteni, hogy tündéri apró majmocskákkal, Dél-Amerikában őshonos selyemmajmokkal gyarapodott állatkertjük. Ám a fotózás során a majmok úgy döntöttek, inkább szelfiznek párat. Így hát mit lehetett tenni?! Az állatkert a majmok készítette „önfotókon” keresztül mutatta be új látványosságát. Íme: