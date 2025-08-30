augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vidám hangulat

22 perce

Megmozdult a város, mutatjuk hogyan indult a Szolnok Napja programsorozat – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Béres Senior Séta#ünnep#programsorozat

Sétával és közös bemelegítéssel indult el a Szolnok napi rendezvénysorozat. A Béres Senior Séta során a résztvevők nemcsak egészségükért tettek, hanem a város szimbolikus helyeit is bejárták.

Nagy Balázs
Megmozdult a város, mutatjuk hogyan indult a Szolnok Napja programsorozat – galériával, videóval

A Béres Senior Séta résztvevői együtt járták be Szolnok emblematikus helyszíneit

Fotó: Nagy Balázs

Béres Senior Sétával kezdődött meg a Szolnok napi programsorozat. A rendezvény keretében a vállalkozó szellemű helyi lakosokat a szervezők egy jó hangulatú bemelegítésre és egy egészségügyi sétára várták, melynek keretében a vármegyeszékhely több nevezetes pontját is meglátogatták. 

Szolnok napi Senior Séta

Fotók: Nagy Balázs

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu