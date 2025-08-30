Vidám hangulat
Megmozdult a város, mutatjuk hogyan indult a Szolnok Napja programsorozat – galériával, videóval
Sétával és közös bemelegítéssel indult el a Szolnok napi rendezvénysorozat. A Béres Senior Séta során a résztvevők nemcsak egészségükért tettek, hanem a város szimbolikus helyeit is bejárták.
A Béres Senior Séta résztvevői együtt járták be Szolnok emblematikus helyszíneit
Fotó: Nagy Balázs
Béres Senior Sétával kezdődött meg a Szolnok napi programsorozat. A rendezvény keretében a vállalkozó szellemű helyi lakosokat a szervezők egy jó hangulatú bemelegítésre és egy egészségügyi sétára várták, melynek keretében a vármegyeszékhely több nevezetes pontját is meglátogatták.
Szolnok napi Senior SétaFotók: Nagy Balázs
