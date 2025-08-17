2 órája
Beugró nélkül élvezte a közönség a paradicsomi élményt a csillagos ég alatt
Az elmúlt év sikerén fellelkesülve idén is megidézték az egykori kertmozik varázslatos hangulatát Jászberényben, a Kapitány kertben. A szabadtéri mozi pénteken este egy nagysikerű amerikai romantikus vígjátékkal csábította a közösségi programra a filmkedvelőket.
Családok, baráti társaságok finomságokkal teli piknikkosarakkal, plédekkel érkeztek pénteken este a Kapitány kertbe, ahol különleges környezetben, a csillagos ég alatt élvezhették a szabadtéri mozi élményét.
Sikeres volt a szabadtéri mozi, amerikai vígjáték szórakoztatta a közönséget
A Kapitány-Kertmozi ingyenes vetítésén sötétedés után a Beugró a paradicsomba című amerikai romantikus vígjátékot láthatta a közönség. A nyáresti közösségi program generációkat hozott össze, a mozizás előtt és után is volt idő a kapcsolatok építésére, jó kis baráti beszélgetésekre.
