Beugró nélkül élvezte a közönség a paradicsomi élményt a csillagos ég alatt

Családok, baráti társaságok finomságokkal teli piknikkosarakkal, plédekkel érkeztek pénteken este a Kapitány kertbe, ahol különleges környezetben, a csillagos ég alatt élvezhették a szabadtéri mozi élményét.

Fotó: Pesti József

Sikeres volt a szabadtéri mozi, amerikai vígjáték szórakoztatta a közönséget

A Kapitány-Kertmozi ingyenes vetítésén sötétedés után a Beugró a paradicsomba című amerikai romantikus vígjátékot láthatta a közönség. A nyáresti közösségi program generációkat hozott össze, a mozizás előtt és után is volt idő a kapcsolatok építésére, jó kis baráti beszélgetésekre.