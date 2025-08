Retró hangulat és legendás járművek: újra dübörgött a SzoJBaT Szolnokon – galériával

Csütörtökön kezdődött a négy napos, családias hangulatú, 16. SzoJBaT - Szovjet (és Szoci) Járműves Baráti Társaság éves nagytalálkozója, melyet nyaranta szerveznek meg Szolnokon. A helyszín ezúttal is a Tiszaliget Apartman és Szálló volt. Az esemény nem összekeverendő 2019-ig a Turisztikai központban rendezett - nyílt és látogatható - Nosztalgia Találkozóval. A meghívásos veterán találkozóra több, mint 50 jármű érkezett az ország különböző pontjairól és a résztvevők száma is 120 felett volt. 2010-ben még Szovjet Járművek Találkozójának indult a rendezvény, majd SzoJBaT – Szovjet Járműves Baráti Társaságként nyitottak a szoci éra járművei felé is. Így már inkább a ’60-’80-as évek Magyar Népköztársaságára jellemző gépjárműpark felhozatal határozta meg az összejöveteleket.

A SzoJBaT találkozón a '60–'80-as évek ikonikus szoci járművei vonultak fel

Fotó: Kiss János

SzoJBaT: ahol életre kel a múlt gépjárműparkja

A csütörtöki nap a lazulásról és a kapcsolatok ápolásáról szólt. Érkezést követően fakultatív programok várták a résztvevőket, melyet „ismerkedési est” követett. Pénteken délelőtt a szolnoki Tűzoltó laktanyába látogatott a konvoj, majd visszatérve a Balalajka Orosz Bisztrónak köszönhetően egy tradicionális Pelmenyi orosz ételt fogyaszthattak el az egybegyűltek. Délután, természetesen nem maradhatott el a jó hangulatú, Retro Activity vetélkedő sem. Itt mindenki számot adhatott tudásáról, hiszen a múltidézés során érdekes kérdésekre kellett választ adni a csapatoknak.

A szombati nap igazán mozgalmas volt a nosztalgiázók számára, hiszen meglátogatták a volt Nagykőrösi Konzervgyár területén működő Sonoco konzerv csomagolóanyag üzemet, majd utána a Richter Safari Park különleges állatvilágát tekintették meg a résztvevők. Másnap a közös reggelit követően a záró esemény vette kezdetét. Ifj. Kánya Zoltán főtitkár kiértékelése után mini riportok felvétele következett, majd az emléklapok átadását követően, sok élménnyel gazdagodva búcsúztak egymástól a résztvevők.

Aki szereti a régmúlt idők járműveit, annak lehetősége lesz augusztus 30.-án, Szolnok napján egy különleges eseményen részt venni. A Pelikán parkolóban ugyanis Szolnok 950 rendezvénysorozat részeként a '70-es '80-as évek szolnoki utcaképét készülnek megidézni a szervezők. Ezt bárki megtekintheti mondta el lapunknak a főtitkár.