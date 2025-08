Szolnoki szódások: A Török és a Varga-dinasztia, no meg a „Szőrös Dömper”

Farkas László, a Török-féle családi kisiparos családhoz tartozott, amely Szolnokon a hajdani Sallai, ma Kápolna utca 6. szám alatt palackozott

Forrás: ÚN Archív

Szolnoki szódások legendáriuma

És akkor itt és ekkor jön képbe Varga „Áldás” Lajos, aki a rendszerváltás után belefogott a műanyagüveges szódagyártásba, majd kivásárolta a nyugállományba vonuló Törökéktől a Kápolna utcai üzemet is. A későbbiekben a palackozója több helyen is megfordult az évek során, végül a Széchenyi városrészben, a Zsálya utcában talált magának és üzemének otthont „Áldás” Lajos. De mitől lett a szódavize, illetve őmaga is „Áldás”?

– Amikor a Tisza Szálló pincéjébe költöztettük a palackozót. Dr. Kaposvári Gyula megyei múzeumigazgató mesélte, hogy Pólya Tibor, a Szolnoki Művésztelep jeles festője több alkalommal meglátogatta a szállót és igénybe vette a szolgáltatásait. Fürdött is, evett is, és hát, mint jóra való művészember, ivott is. Az egyik jól sikerült tivornya után Pólyának igencsak égett a gyomra, mikor is belehúzott a szálló gyógyvizébe, majd felkiáltott: „Hát ez igazi áldás!”. Pólya Tibor örömteli kifakadását a szálló olyannyira jó néven vette, hogy a forgalmazásra szánt, palackozott gyógyvizét elnevezte „Áldásnak”.

– Már maga a sztori is annyira megtetszett, hogy az általunk forgalmazott vizeknek is ezt a nevet adtuk. Amikor újra Szolnokon járt Pólya Tibor lánya, az idehaza Pólya Gogóként, majd franciaföldön Catherine de Károlyiként ismert Pólya Katalin, természetesen az „Áldás” névről, illetve a szerzői jogokról is beszélgettünk. Gogót nem különösebben izgatta a jogdíj, inkább megörült neki, így nagyvonalúan adta áldását a mi szódavizünk nevére. Tartott egy kis múltidézőt az „Áldás”-t elhagyott Varga Lajos, aki hazai és nemzetközi lovagrendek, ipartestületek, szakmai szervezetek tagja ma is, illetve nagyvonalú társadalmi szerepvállalását határon innen és túl is ismerik, elismerik. Ez év elején, hetven esztendősen megtöltötte még utolsó palackját, majd átadta egy új szolnoki szódavízgyártónak régi üzeme kulcsát…

Egykori szolnoki szódások nevét és palackozóüzemeit gyűjtötte össze Varga Lajos

Fotó: Mészáros Géza

Viszont nem véletlenül járt dr. Török Ernő Varga Lajosnál. A két egykori szolnoki családi „szikvíz-nagyhatalom” feje már az idei, augusztus 29-30-i Szimői Fröccsnapokra készül. Szimő Jedlik Ányos szülőhelye, és sok éve már, hogy felvidékiek és szlovákok, valamint magyarok egyaránt koccintanak a 2013-tól Hungaricumnak számító szódavíz feltalálójának emlékére. Török úr és Varga úr számos ottani program megszervezésében jeleskedik, és e feladatukból fakadóan egyeztetést tartottak. A tervek szerint az alkalomra összekürtölnék a hazai szódáslegendákat, hogy legalább emlékekbe felélesszék a hajdani hagyományokat. Azokat, akik soha nem verték a lovaikat...