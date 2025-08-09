augusztus 9., szombat

Egy hét a csillagok alatt

3 órája

Ilyen csodákat láthat, ha belenéz a távcsőbe a szolnoki toronyház tetején – videóval, galériával

Címkék#szoljon videó#Egy hét a csillagok alatt#TIT Uránia Csillagvizsgáló#távcső#toronyház

Elkezdődött az „Egy hét a csillagok alatt” című programsorozat a vármegyeszékhelyen. Ottjártunkkor is lélegzetelállító felvételek készültek a távcsövek segítségével a szolnoki toronyház tetején.

Mészáros János

„Egy hét a csillagok alatt” címmel invitálja programjaira az érdeklődőket a szolnoki toronyház tetejére a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata.

a szolnoki toronyház tetejéről figyelték az égiseteket
Számos érdeklődő belenézett a távcsövekbe a szolnoki toronyház tetején
Fotó: Mészáros János

Ezt láthatták a szolnoki toronyház tetején

Az égitestek szerelmesei pénteken megnézhették a Napot a speciális távcsövekkel, majd Deák Szabolcs: Axiom és a magánűrhajózás című előadását követően naplemente-figyelés következett. Azt követően ismét Deák Szabolcs előadását hallhatták Az arany övezet, az élet ígérete címmel. A program zárásaként a résztvevők több távcsővel kémlelhették az eget a tetőről.

Csillagles Szolnokon

Fotók: Mészáros János

Szombaton is folytatódnak a programok a TIT Uránia Csillagvizsgálóban. Felvételeink a napfigyelésen készültek.

 

