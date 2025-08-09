Ilyen csodákat láthat, ha belenéz a távcsőbe a szolnoki toronyház tetején – videóval, galériával

„Egy hét a csillagok alatt” címmel invitálja programjaira az érdeklődőket a szolnoki toronyház tetejére a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata.

Számos érdeklődő belenézett a távcsövekbe a szolnoki toronyház tetején

Fotó: Mészáros János

Ezt láthatták a szolnoki toronyház tetején

Az égitestek szerelmesei pénteken megnézhették a Napot a speciális távcsövekkel, majd Deák Szabolcs: Axiom és a magánűrhajózás című előadását követően naplemente-figyelés következett. Azt követően ismét Deák Szabolcs előadását hallhatták Az arany övezet, az élet ígérete címmel. A program zárásaként a résztvevők több távcsővel kémlelhették az eget a tetőről.