1 órája
Ilyen csodákat láthat, ha belenéz a távcsőbe a szolnoki toronyház tetején – videóval, galériával
Elkezdődött az „Egy hét a csillagok alatt” című programsorozat a vármegyeszékhelyen. Ottjártunkkor is lélegzetelállító felvételek készültek a távcsövek segítségével a szolnoki toronyház tetején.
„Egy hét a csillagok alatt” címmel invitálja programjaira az érdeklődőket a szolnoki toronyház tetejére a TIT Uránia Csillagvizsgáló csapata.
Ezt láthatták a szolnoki toronyház tetején
Az égitestek szerelmesei pénteken megnézhették a Napot a speciális távcsövekkel, majd Deák Szabolcs: Axiom és a magánűrhajózás című előadását követően naplemente-figyelés következett. Azt követően ismét Deák Szabolcs előadását hallhatták Az arany övezet, az élet ígérete címmel. A program zárásaként a résztvevők több távcsővel kémlelhették az eget a tetőről.
Csillagles SzolnokonFotók: Mészáros János
Szombaton is folytatódnak a programok a TIT Uránia Csillagvizsgálóban. Felvételeink a napfigyelésen készültek.