Még egy guruló zongora is feltűnt a zsúfolt mezőtúri utcákon – galériával, videóval

A (mező)túri vásárok már a 15. században nagyon híresek voltak, a török hódoltság idején pedig népszerűségük tovább nőtt. Hajdanán még az állatvásár és a cserekereskedelem mentén zajlott a piac, míg napjaink Túri Vásárain már a gumicukoripar és a kínai árudömping vette át a főszerepet.

Mr. Piano a 2025-ös Túri Vásár forró forgatagának egyik üde zenés színfoltja volt

Fotó: Mészáros János

A középkortól a kereskedelem fellendülése mellett a virágzó kézműipar volt jellemző a településen. Különösen ismertek voltak a csizmadiák, a tímárok, a korsósok és a szűcsök. Mára a város kultúrájától elválaszthatatlan a fazekasság. Büszkén hirdetik: Mezőtúr a kerámia fővárosa.

Az idén augusztus 7-e óta zajló mezőtúri ArTúr Fesztivál képzőművészeti és néprajzi kiállításokkal, tánc-, komolyzenei, népművészeti programokkal, gyermekprogramokkal és színházi előadásokkal fogadta a látogatókat. A vasárnapi Túri Vásár idejére tartogatta az év a legmelegebb napját, amely egy immáron csapadékszegény, aszályos alföldi mezővárosnak meg sem kottyan. Bizonyítva mindezt, a népes vendégsereg hőguta nélkül sétálgatott a vásártéren és a vásárutcákon, frissítő ásványvizek, üdítő szörpök és hűsítő fagylaltkülönlegességek sűrű fogyasztásával kicselezve a rekkenő meleget.