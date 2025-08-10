53 perce
Még egy guruló zongora is feltűnt a zsúfolt mezőtúri utcákon – galériával, videóval
Idén augusztus 7-e óta nincsen nyugta senkinek Mezőtúron. Sem a helyieknek, sem a mezővárosba látogató vendégeknek. De hát épp ez a lényege a tradicionálisan augusztus első harmadában zajló rendezvénypárosításnak, a hagyományos Túri Vásárnak és az azt megelőző, 2002 óta ugyancsak megszokott Mezőtúri Művészeti Napoknak, ismertebb nevén az ArTúr Fesztiválnak.
A (mező)túri vásárok már a 15. században nagyon híresek voltak, a török hódoltság idején pedig népszerűségük tovább nőtt. Hajdanán még az állatvásár és a cserekereskedelem mentén zajlott a piac, míg napjaink Túri Vásárain már a gumicukoripar és a kínai árudömping vette át a főszerepet.
A középkortól a kereskedelem fellendülése mellett a virágzó kézműipar volt jellemző a településen. Különösen ismertek voltak a csizmadiák, a tímárok, a korsósok és a szűcsök. Mára a város kultúrájától elválaszthatatlan a fazekasság. Büszkén hirdetik: Mezőtúr a kerámia fővárosa.
Az idén augusztus 7-e óta zajló mezőtúri ArTúr Fesztivál képzőművészeti és néprajzi kiállításokkal, tánc-, komolyzenei, népművészeti programokkal, gyermekprogramokkal és színházi előadásokkal fogadta a látogatókat. A vasárnapi Túri Vásár idejére tartogatta az év a legmelegebb napját, amely egy immáron csapadékszegény, aszályos alföldi mezővárosnak meg sem kottyan. Bizonyítva mindezt, a népes vendégsereg hőguta nélkül sétálgatott a vásártéren és a vásárutcákon, frissítő ásványvizek, üdítő szörpök és hűsítő fagylaltkülönlegességek sűrű fogyasztásával kicselezve a rekkenő meleget.
Vásári forgatag Mezőtúron, a Túri VásáronFotók: Mészáros János
Mozgalmas koncertet adott Mr. Piano a 2025-ös Túri Vásáron
A guruló zongorás sem szenvedett, noha puccos szmokingban „tolta” változatos muzsikáját. Vágó János, alias Mr. Piano évek óta a zenélő, guruló zongorájával járja az ország különböző pontjait, ahol mozgó koncertjével általában kulturális eseményeket népszerűsít. Ezúttal, hétvégén Mezőtúr volt az állomáshelye.
Mr. Pianotól megtudtuk, hogy guruló zongorája elektromos meghajtású. Egy feltöltéssel legfeljebb ötven kilométert képes megtenni. A művész úr ugyan tud zongorázni, ám zenéje érthetően playbackről szól, nehogy az élő klimpírozás esetén egy kátyúba belehajtva cisz helyett fals fiszt üssön le a zongorabillentyűn, tévútra vezetve a művészi hangokat.
A zongoratest, melyet egyedi vezérlővel lehet irányítani és sebességét meghatározni, különleges darab, hiszen 1884-ben készült és mindössze öt fut és zenél belőle az egész világon. Beszámolója után Vágó művész úr elgurulva tűnt el a Túri Vásár forgatagába...
