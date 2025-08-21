Ünnepség
Ezernyi színben ragyogott fel az ég Szolnok felett, képeken és videón mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékot
Ha augusztus 20., akkor tűzijáték. Ez ezúttal sem volt másképp Szolnokon.
Idén is látványos tűzijátékkal ünnepelték augusztus 20-át Szolnokon. Az esemény különlegessége az volt, hogy ezúttal nem a megszokott Tisza-hídról, hanem a Tiszavirág Gyaloghídról lőtték fel a rakétákat.
Tűzijáték Szolnokon augusztus 20-a alkalmából, 2025Fotók: Mészáros János
Rengetegen gyűltek össze a Tisza-parton, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt a fényjátékra.
