Ünnepség

2 órája

Ezernyi színben ragyogott fel az ég Szolnok felett, képeken és videón mutatjuk az augusztus 20-i tűzijátékot

Címkék#Tisza-part#Tisza-híd#Tiszavirág Gyaloghíd#tűzijáték#fényjáték

Ha augusztus 20., akkor tűzijáték. Ez ezúttal sem volt másképp Szolnokon.

Kiss Ádám

Idén is látványos tűzijátékkal ünnepelték augusztus 20-át Szolnokon. Az esemény különlegessége az volt, hogy ezúttal nem a megszokott Tisza-hídról, hanem a Tiszavirág Gyaloghídról lőtték fel a rakétákat.

Tűzijáték Szolnokon augusztus 20-a alkalmából, 2025

Fotók: Mészáros János

Rengetegen gyűltek össze a Tisza-parton, ahonnan gyönyörű panoráma nyílt a fényjátékra.

 

 

