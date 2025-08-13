augusztus 13., szerda

Úszásoktatás

1 órája

Nyaralás közben úszni is megtanulhatnak a gyerekek Karcagon – galériával

Címkék#víz#óvodások#szünet#sport

A nyári szünet alatt sem áll meg az élet a karcagi Akácliget Fürdőben: Kun László és Keserű Sándor úszóedzők idén is rengeteg gyermeket tanítanak meg az úszás alapjaira.

Daróczi Erzsébet


A karcagi strandon a legkisebbek is bátran ismerkednek a vízzel

Fotó: Daróczi Erzsébet

A nyári szünetben a gyermekek úszásoktatását végzi az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben Kun László és Keserű Sándor úszóedző. A legkisebbek óvodások, a legidősebbek felső tagozatosok. Idén több olyan kisgyermek is volt, aki karcagi nagyszülőknél nyaraltak, és közben az úszás alapjait is megtanulták a szakemberektől.

– A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdünk, és folyamatosan jutunk el az úszásalapokig, a vízbiztonságig. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. A nagyobbaknál van, aki csak felfrissíti velünk úszástudását, és van, aki most tanulja meg ezt az egészséges sportot – mondta Kun László. 

Úszásoktatás Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

 

