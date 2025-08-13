Nyaralás közben úszni is megtanulhatnak a gyerekek Karcagon – galériával

A nyári szünetben a gyermekek úszásoktatását végzi az Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben Kun László és Keserű Sándor úszóedző. A legkisebbek óvodások, a legidősebbek felső tagozatosok. Idén több olyan kisgyermek is volt, aki karcagi nagyszülőknél nyaraltak, és közben az úszás alapjait is megtanulták a szakemberektől.

– A kicsiknél a vízhez szoktatással kezdünk, és folyamatosan jutunk el az úszásalapokig, a vízbiztonságig. Ez a szülőknek is nagy megnyugvás, hiszen ha elmennek nyaralni, már tudják, nem lesz gond a kicsikkel, ha strandra szeretnének menni. A nagyobbaknál van, aki csak felfrissíti velünk úszástudását, és van, aki most tanulja meg ezt az egészséges sportot – mondta Kun László.