Ritmusokkal, dallamokkal telnek meg a terek – jön a nyár utolsó nagy bulija Jászberényben

Nyárzáró Utcazene Fesztivált rendeznek augusztus 30-án Jászberény szívében. Több mint harminc zenész, énekes produkciójára szavazhat a közönség

Augusztus 30-án, szombaton 15 órától ritmusokkal, dallamokkal és vidámsággal telik meg a város főtere. Nyolc helyszínen, éttermek és cukrászdák előtt több mint harminc zenész, énekes, akusztikus formáció szórakoztatja a közönséget. Szavazni is lehet a produkciókra. A Conselve-parkban piknik parti, rajz sarok, táncház, karikatúra készítés és hangszersimogató várja a látogatókat. 20 órakor közös örömzenélésének invitálnak mindenkit a parkba, a talpalávalót a Retrockmánia zenekar húzza. A közönség együtt énekelhet az utcazenészekkel, itt derül majd ki a közönségszavazás eredménye is.

Fontos információ, hogy szombaton reggel 5 órától 20 óráig lezárják a Conselve-park 4 parkolóhelyét (a Fagyizó mellett, a kerékpártárolónál), valamint a Krusovice Sörház és Étterem, Lehel vezér tér 32-33. előtti 7 parkolóhelyet. Az érintett utcákban és környékén útlezárás nem lesz. A fellépőkről és helyszínekről bővebb információ elérhető a Jászberényi kulturális programok Facebook-oldalán.