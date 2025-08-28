augusztus 28., csütörtök

Utcazene

59 perce

Ritmusokkal, dallamokkal telnek meg a terek – jön a nyár utolsó nagy bulija Jászberényben

Címkék#közönség#piknik#buli#program#örömzene

Augusztus utolsó hétvégéjén egy fergeteges zenés, gasztronómiai program várja a kikapcsolódni vágyókat Jászberényben. Nyolc helyszínen több mint harminc zenész, zenekar lép fel a Nyárzáró Utcazene Fesztiválon, mely különleges élményt ígér.

Illés Anita

Örömzene, piknik parti, közönségszavazás és sok más kapcsolódó program színesíti a Nyárzáró Utcazene Fesztivált Jászberényben. 

Utcazene Fesztivál
Nyárzáró Utcazene Fesztivált rendeznek augusztus 30-án Jászberény szívében. Több mint harminc zenész, énekes produkciójára szavazhat a közönség
Fotó: Illusztráció / Forrás: Szoljon.hu Archív

Igazi örömzene zárja majd az utcazene fesztivált

Augusztus 30-án, szombaton 15 órától ritmusokkal, dallamokkal és vidámsággal telik meg a város főtere. Nyolc helyszínen, éttermek és cukrászdák előtt több mint harminc zenész, énekes, akusztikus formáció szórakoztatja a közönséget. Szavazni is lehet a produkciókra. A Conselve-parkban piknik parti, rajz sarok, táncház, karikatúra készítés és hangszersimogató várja a látogatókat. 20 órakor közös örömzenélésének invitálnak mindenkit a parkba, a talpalávalót a Retrockmánia zenekar húzza. A közönség együtt énekelhet az utcazenészekkel, itt derül majd ki a közönségszavazás eredménye is. 

Fontos információ, hogy szombaton reggel 5 órától 20 óráig lezárják a Conselve-park 4 parkolóhelyét (a Fagyizó mellett, a kerékpártárolónál), valamint a Krusovice Sörház és Étterem, Lehel vezér tér 32-33. előtti 7 parkolóhelyet. Az érintett utcákban és környékén útlezárás nem lesz. A fellépőkről és helyszínekről bővebb információ elérhető a Jászberényi kulturális programok Facebook-oldalán. 

 

