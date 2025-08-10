1 órája
Fergeteges forgatag: ilyen volt az idei Vándorló Bográcsok Találkozója – galériával, videóval
Kettős fesztivált rendeztek 2025. augusztus 9-én egykori örlőmalmairól hajdanán „örleményesnek” nevezett faluban. A házigazda település nevében Török Tamás polgármester köszöntötte szombaton kora délelőtt a községbe látogató vendégeket és a helyieket a huszonnyolcadik Örményesi Falunap, valamint társprogramja, a tizenötödik Vándorló Bográcsok Találkozója alkalmából a vármegye egyik legszebb épülete szomszédságában.
Az 1880-ban épült Ehrlich kúria, majd később Glaser kastélyként ismert uradalmi portához vezető út mentén kelepelő lakói által tulajdonolt gólyafészkek mutatták az irányt a rendezvénytér felé. A falunap a rendszerváltozás körüli időktől fogva régi hagyomány augusztus idusa táján az épp hetvenöt éve, 1950-től önálló község életében, míg a Vándorló Bográcsok Találkozója, tíz év után (2015) második alkalommal vándorolt Örményesre, mely két évvel ezelőtt, a 2023-ban a Kengyelhez tartozó Bagimajorban megrendezett „vándorbográcsok napján” a legötletesebb vendégház címet nyerte el.
Idén sátrat bontott a Törökszentmiklósi Kistérség apraja-nagyja, akik Fegyvernekről, Tiszapüspökiből, Kuncsorbáról, Kengyelről, Tiszatenyőről, illetve a térségvezető Törökszentmiklósról és a házigazda Örményesről érkeztek bográcsolni és találkozni, míg Tiszabőt ezúttal Szajol vendégeskedése pótolta.
Vándorló Bográcsok Találkozója, 2025Fotók: Mészáros János
Tíz év után ismét Örményesen volt a Vándorló Bográcsok Találkozója
A XXVIII. Örményesi Falunap és XV. Vándor Bográcsok Találkozóján a hőfok és a hangulat is egész nap a tetőfokára hágott, ám a hűs árnyékot biztosító fák és sátrak alá behúzódó vendégsereg remekül mulatott és bulizott a hagyományőrző csoportok, a gyerekprogramok, a főzőverseny, a tűzijáték és a retródisco eseményein, melyen a sztárfellépők Postás Józsi és Raul voltak. Az eseményt megtisztelte Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, aki Török Tamás polgármester mellett szintén köszöntötte a résztvevőket.
