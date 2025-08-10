Fergeteges forgatag: ilyen volt az idei Vándorló Bográcsok Találkozója – galériával, videóval

Az 1880-ban épült Ehrlich kúria, majd később Glaser kastélyként ismert uradalmi portához vezető út mentén kelepelő lakói által tulajdonolt gólyafészkek mutatták az irányt a rendezvénytér felé. A falunap a rendszerváltozás körüli időktől fogva régi hagyomány augusztus idusa táján az épp hetvenöt éve, 1950-től önálló község életében, míg a Vándorló Bográcsok Találkozója, tíz év után (2015) második alkalommal vándorolt Örményesre, mely két évvel ezelőtt, a 2023-ban a Kengyelhez tartozó Bagimajorban megrendezett „vándorbográcsok napján” a legötletesebb vendégház címet nyerte el.

Gyalog, kerékpárral, autóval és busszal, egyesek pedig lovaskocsival érkeztek Örményesre szombaton, a Vándorló Bográcsok Találkozója fesztiválra

Fotó: Mészáros János

Idén sátrat bontott a Törökszentmiklósi Kistérség apraja-nagyja, akik Fegyvernekről, Tiszapüspökiből, Kuncsorbáról, Kengyelről, Tiszatenyőről, illetve a térségvezető Törökszentmiklósról és a házigazda Örményesről érkeztek bográcsolni és találkozni, míg Tiszabőt ezúttal Szajol vendégeskedése pótolta.