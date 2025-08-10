augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kistérségi fesztivál

1 órája

Fergeteges forgatag: ilyen volt az idei Vándorló Bográcsok Találkozója – galériával, videóval

Címkék#Török Tamás#Örményes#Vándorló Bográcsok Találkozója

Kettős fesztivált rendeztek 2025. augusztus 9-én egykori örlőmalmairól hajdanán „örleményesnek” nevezett faluban. A házigazda település nevében Török Tamás polgármester köszöntötte szombaton kora délelőtt a községbe látogató vendégeket és a helyieket a huszonnyolcadik Örményesi Falunap, valamint társprogramja, a tizenötödik Vándorló Bográcsok Találkozója alkalmából a vármegye egyik legszebb épülete szomszédságában.

Mészáros Géza

Az 1880-ban épült Ehrlich kúria, majd később Glaser kastélyként ismert uradalmi portához vezető út mentén kelepelő lakói által tulajdonolt gólyafészkek mutatták az irányt a rendezvénytér felé. A falunap a rendszerváltozás körüli időktől fogva régi hagyomány augusztus idusa táján az épp hetvenöt éve, 1950-től önálló község életében, míg a Vándorló Bográcsok Találkozója, tíz év után (2015) második alkalommal vándorolt Örményesre, mely két évvel ezelőtt, a 2023-ban a Kengyelhez tartozó Bagimajorban megrendezett „vándorbográcsok napján” a legötletesebb vendégház címet nyerte el.

Örményes rendezte 2025-ben a Vándorló Bográcsok Találkozója hagyományőrző kistérségi rendezvényt
Gyalog, kerékpárral, autóval és busszal, egyesek pedig lovaskocsival érkeztek Örményesre szombaton, a Vándorló Bográcsok Találkozója  fesztiválra
Fotó: Mészáros János

Idén sátrat bontott a Törökszentmiklósi Kistérség apraja-nagyja, akik Fegyvernekről, Tiszapüspökiből, Kuncsorbáról, Kengyelről, Tiszatenyőről, illetve a térségvezető Törökszentmiklósról és a házigazda Örményesről érkeztek bográcsolni és találkozni, míg Tiszabőt ezúttal Szajol vendégeskedése pótolta.

Vándorló Bográcsok Találkozója, 2025

Fotók: Mészáros János

Tíz év után ismét Örményesen volt a Vándorló Bográcsok Találkozója

A XXVIII. Örményesi Falunap és XV. Vándor Bográcsok Találkozóján a hőfok és a hangulat is egész nap a tetőfokára hágott, ám a hűs árnyékot biztosító fák és sátrak alá behúzódó vendégsereg remekül mulatott és bulizott a hagyományőrző csoportok, a gyerekprogramok, a főzőverseny, a tűzijáték és a retródisco eseményein, melyen a sztárfellépők Postás Józsi és Raul voltak. Az eseményt megtisztelte Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is, aki Török Tamás polgármester mellett szintén köszöntötte a résztvevőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu