Pöfögtek és zúgtak a motorok: legendás veterán gépcsodák lepték el a várost – galériával, videóval

Hatalmas érdeklődés kísérte a jászfényszarui veterán jármű találkozót, melyet a Fény Napok és Fesztivál keretében rendeztek meg augusztus 17-én, vasárnap. Az ország számos pontjáról érkeztek kiállítók és látogatók a nosztalgikus időutazásra.

Fotó: Pesti József

Izgalmas történeteket rejtenek a veterán járművek

– Sok pozitív visszajelzést kaptunk a találkozóval kapcsolatban – kezdte Pál Károly, a mustra szervezője. – Már az előzetes regisztrációnál láttuk, hogy nagy az érdeklődés, helyhiány miatt 125 járműnél le kellett állítani a jelentkezést. Végül ezt is meghaladta a bemutatott veterán járgányok száma. Bár a vasárnapi borongós, esős időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, így is szép számban jöttek az érdeklődők, hogy megcsodálják a különleges autókat, motorokat. A délutáni felvonulást már nem mindenki várta meg, ezért mintegy 75 járművel indult el a karaván – tudtuk meg a találkozó szervezőjétől, aki egy 1983-as évjáratú Luaz 969M szovjet terepjáró büszke tulajdonosa.