Pöfögtek és zúgtak a motorok: legendás veterán gépcsodák lepték el a várost – galériával, videóval
Minden korosztálynak remek szórakozási lehetőséget kínált a Fény Napok és Fesztivál vasárnapi programja Jászfényszarun. Kora délelőtt különleges veterán járművek gördültek be a városközpontba, ahol több mint 125 gépcsodát vehettek szemügyre a régi autók és motorok szerelmesei. A nap folyamán múltidéző vigadalom, kiállítás és koncertek várták a látogatókat.
Hatalmas érdeklődés kísérte a jászfényszarui veterán jármű találkozót, melyet a Fény Napok és Fesztivál keretében rendeztek meg augusztus 17-én, vasárnap. Az ország számos pontjáról érkeztek kiállítók és látogatók a nosztalgikus időutazásra.
Izgalmas történeteket rejtenek a veterán járművek
– Sok pozitív visszajelzést kaptunk a találkozóval kapcsolatban – kezdte Pál Károly, a mustra szervezője. – Már az előzetes regisztrációnál láttuk, hogy nagy az érdeklődés, helyhiány miatt 125 járműnél le kellett állítani a jelentkezést. Végül ezt is meghaladta a bemutatott veterán járgányok száma. Bár a vasárnapi borongós, esős időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, így is szép számban jöttek az érdeklődők, hogy megcsodálják a különleges autókat, motorokat. A délutáni felvonulást már nem mindenki várta meg, ezért mintegy 75 járművel indult el a karaván – tudtuk meg a találkozó szervezőjétől, aki egy 1983-as évjáratú Luaz 969M szovjet terepjáró büszke tulajdonosa.
Veteránautó-találkozó JászfényszarunFotók: Pesti József
A rendezvényen többek között régi szocialista és nyugati típusú autókat, motorokat, mezőgazdasági gépjárműveket mutattak be. A gépcsodák tulajdonosai örömmel osztották meg járgányaik történetét, tapasztalatokat cseréltek. Egy beindításra váró régi stabilmotor is vonzotta a kíváncsi látogatókat. Mindenki izgatottan figyelte, ahogy a veterán gép füstöt pöfögve újra zúgni kezdett.
A múltidézés a művelődési házban folytatódott, ahol kiállítás nyílt a 80 éve véget ért második világháború fegyvereiből és katonai felszereléseiből. A tárlat anyagát Kerti Ferenc magángyűjteményéből és Sulyok Donát makettjeiből állították össze. A nap folyamán városnéző retro kisbusz járta a várost, de Sárkánygödör Vigadalom, Velvet Vice, Kicsi Gesztenye Klub gyerekkoncert, valamint Tóth Gabi és Papp Máté Bence nagykoncertje is színesítette a programot.
