A Netflix Barbárjai között kezdte, most kézzel készít viking fegyvereket a törökszentmiklósi férfi – galériával, videóval

– Magyarországon vannak olyan szakemberek, akik korhű darabokat készítenek. Be is lehet szerezni, de nagyon borsos ára van. Ezért sok mindent én magam állítok elő – árulta el József, és kiemelte, hogy például a hedeby kabátja izlandi birka gyapjúból, kézzel varrva készült, hogy a lehető legközelebb álljon az eredetihez.

Lakatos József rendszeresen jár hagyományörző rendezvényekre, és bemutatókra

Fotó: Major Angéla

A fegyverek egy részét, a pajzsokat és a ragasztáshoz szükséges korhű túróenyvet is József maga készíti. Ráadásul egy teljes viking harci felszerelés körülbelül 27 kilogramm, amit úgy kell viselni, hogy közben harcolni is tudjon az ember. A vikingekkel kapcsolatos tévhiteket is igyekszik eloszlatni.

A szarvval díszített sisak például soha nem létezett, ez a korabeli operák, például Wagner műveinek hatása

– tudtuk meg Józseftől. A valóságban a viking sisakok, mint például a Tjelei sisak vagy az Orchowski tavi (orrnyerges) sisak, egyszerűbb, de praktikus kialakításúak voltak. A Tjelei sisakok az arcvédővel (vizor) ellátott, amit szegecsek és pántok díszítettek. Ezek a díszesebb kivitelű sisakok magas rangú harcosoké voltak.

Tjelei (arcvédős) sisakok és az Orchowski tavi (orrnyerges) sisak

Fotó: Major Angéla

Kézművesség és közösségi élmények

A hagyományőrzés József számára a harci rekonstrukciók mellett, az egész korabeli életmód bemutatásáról is szól.

Műhelye egy kis rögtönzött helyiség, ahol fémmel, bőrrel, fával és gyapjúval is dolgozik. Bár elsősorban saját magának készít tárgyakat, alkalmanként találkozhatunk vele kiállításokon vagy forgatásokon is.

Rendszeresen jár bemutatókra, hagyományőrző rendezvényekre, melyek a 9–17. századot ölelik fel. Itt a táborélet, a korhű ételek és a kézműves tárgyak készítése – például kerámiák vagy akár kis méretű bútorok – mind részei ennek az életmódnak.

A viking találkozók, szintén fontos részei az életének. – Amikor csak tehetem, ott vagyok. Ez már nem hobbi, hanem az életem része – vallotta be Lakatos József.