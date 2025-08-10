Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval

Zajacz Ticián tavaly és idén nyáron is szinte egy időben töltötte és tölti két táborban a vakációjának egy részét. Vonzza a magasság, hiszen párhuzamosan táborlakója a fiatal ejtőernyősöknek, valamint a vitorlázó-repülőknek. Az egyik a középiskolás kadét-, a másik az ifjúsági pilóta program része, melyek közül – állítja – az Istenért se hagyná ki egyiket sem!

A tizenhét esztendős Zajacz Ticián a júniusi születésnapja körül szerezte meg szakszolgálati engedélyét, mellyel önállóan repülhet vitorlázórepülőn

Forrás: Honvedelem.hu

Zajacz Ticiánt a szolnoki felsőszandai sportrepülőtéren értük utol. Szerencsénk volt, mert épp a méretes rét közepén kaptuk el, és nem valahol a felhők nélküli fellegekben, ahol ő pont ugyanolyan magabiztosan mozog, mint átlagember a földön járva. Járműmosatásban volt, társaival tisztogatták a motor és propeller nélküli szárnyasokat.

És míg Ticián bogártalanította a repülőmasinákat, addig volt időnk Csorba József tapasztalt, több mint hétezer ugrást teljesítő ejtőernyős oktatóval, tandempilótával, valamint Tóth Róbert, hazai és nemzetközi egekben eredményes vitorlázó oktatóval beszélgetni, akik a fiatal szolnoki középiskolásban egyrészt régi, a „magaslati” sportok iránt elhivatott önmagukat vélik felfedezni.

Zajacz Ticián elszánt a jövőjét illetően

Elmondják, hogy a szolnoki sportrepülőteret napjainkban fiatal ejtőernyőzők és vitorlázók népesítik be. Mint valamire való táborban, a bázisközpont árnyékában leszögelt sátorokban pihennek és pihegnek a nagy melegben a fiatalok.

Mint a Honvéd Kadét Ejtőernyős Tábor, mint az Ifjúsági Pilóta Program tábora a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség közös küldetése. Előbbi, a kadétképzés sikertörténet, hiszen a programban résztvevő fiatalok közül minden második a katonai hivatást választja. Utóbbit annak okán szervezik, hogy a jövő pilótáinak megadják a kezdőlökést, és korlátlan lehetőségekkel indítsák el őket egy izgalmas repülős karrier felé. A cél, hogy mindig legyenek tehetséges fiatalok, akik készen állnak a légierőhöz csatlakozni és hazánk légterét védelmezni. Az elmúlt években számtalan 14 és 18 év közötti lányok és fiúk kötelezték el magukat a honvédségi táborok iránt, akik készen állnak bizonyítani, hogy megállják a helyüket a légierő legjobban képzett csapatainál.