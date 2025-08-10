augusztus 10., vasárnap

Komoly tervei vannak

3 órája

Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval

Címkék#pilóta#Ticián#vitorlázó#jogosítvány#honvédség

Közútra szóló jogosítványa ugyan még nincsen, viszont már rendelkezik (l)égi jogsival. Zajacz Ticián idén június 21-én lett 17 éves, a szolnoki fiatalember a közelmúltban megszerezte a vitorlázórepülő-pilóta jogosítványt, hivatalos nevén szakszolgálati engedélyt, melynek birtokában önállóan repülhet vitorlázó-repülőgéppel. Ezzel azonban még nem elégszik meg: az ifjú pilóta hírportálunknak elárulta, mit szeretne elérni a jövőben.

Mészáros Géza

Zajacz Ticián tavaly és idén nyáron is szinte egy időben töltötte és tölti két táborban a vakációjának egy részét. Vonzza a magasság, hiszen párhuzamosan táborlakója a fiatal ejtőernyősöknek, valamint a vitorlázó-repülőknek. Az egyik a középiskolás kadét-, a másik az ifjúsági pilóta program része, melyek közül – állítja – az Istenért se hagyná ki egyiket sem!

Zajacz Ticiánnak tizenhétévesen vitorlázó-repülő-pilóta jogosítványa lett
A tizenhét esztendős Zajacz Ticián a júniusi születésnapja körül szerezte meg szakszolgálati engedélyét, mellyel önállóan repülhet vitorlázórepülőn
Forrás: Honvedelem.hu

Zajacz Ticiánt a szolnoki felsőszandai sportrepülőtéren értük utol. Szerencsénk volt, mert épp a méretes rét közepén kaptuk el, és nem valahol a felhők nélküli fellegekben, ahol ő pont ugyanolyan magabiztosan mozog, mint átlagember a földön járva. Járműmosatásban volt, társaival tisztogatták a motor és propeller nélküli szárnyasokat.

És míg Ticián bogártalanította a repülőmasinákat, addig volt időnk Csorba József tapasztalt, több mint hétezer ugrást teljesítő ejtőernyős oktatóval, tandempilótával, valamint Tóth Róbert, hazai és nemzetközi egekben eredményes vitorlázó oktatóval beszélgetni, akik a fiatal szolnoki középiskolásban egyrészt régi, a „magaslati” sportok iránt elhivatott önmagukat vélik felfedezni.

Zajacz Ticián elszánt a jövőjét illetően

Elmondják, hogy a szolnoki sportrepülőteret napjainkban fiatal ejtőernyőzők és vitorlázók népesítik be. Mint valamire való táborban, a bázisközpont árnyékában leszögelt sátorokban pihennek és pihegnek a nagy melegben a fiatalok.

Mint a Honvéd Kadét Ejtőernyős Tábor, mint az Ifjúsági Pilóta Program tábora a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Sportszövetség közös küldetése. Előbbi, a kadétképzés sikertörténet, hiszen a programban résztvevő fiatalok közül minden második a katonai hivatást választja. Utóbbit annak okán szervezik, hogy a jövő pilótáinak megadják a kezdőlökést, és korlátlan lehetőségekkel indítsák el őket egy izgalmas repülős karrier felé. A cél, hogy mindig legyenek tehetséges fiatalok, akik készen állnak a légierőhöz csatlakozni és hazánk légterét védelmezni. Az elmúlt években számtalan 14 és 18 év közötti lányok és fiúk kötelezték el magukat a honvédségi táborok iránt, akik készen állnak bizonyítani, hogy megállják a helyüket a légierő legjobban képzett csapatainál.

Zajacz Ticián
Zajacz Ticián (balról) az Ifjú Pilóta Táborban „nyaraló” társainak is segít a felszállások előtt
Forrás: Honvedelem.hu

Zajacz Ticán repülőpilóta szeretne lenni, óhajtana a honvédség kötelékébe is bekerülni, és mindezen célokért egyelőre nem kell egyebet tennie, mint élni a hobbijának. A három fiútestvérrel megáldott fiú elkötelezetten „szórakozik”.

Nagyon régóta foglalkoztat a repülés

– „kaptuk el” két felszállás között a tizenhetedik életévét június végén betöltött fiatalembert. Ticián arcán nagyképűségnek nyoma sincs, higgadt, megfontolt, rövid válaszai részéről inkább alázatnak és szerénységnek tudható be, mint elbizakodott önteltségnek. Épp a visszafogottsága miatt kedvelik a fiatalok, de még a felnőttek körében is.

– Korábban és most is igen közel laktunk, lakunk a sportreptérhez, mely felett mindig történik valami.

  • Helikopterek,
  • kisrepülők jönnek-mennek,
  • ejtőernyősök ugranak.

– Ez a mozgalmas égi-légi élet fogott meg először. Majd pedig az az élmény, amikor édesapámmal az egyik évben kijöttünk ide a rétre, ahol az „Égre Szolnok”, vagy a „Legendák a levegőben” néven zajló egyik repülőnapon egy 178-as Cessnával felrepültünk. Az gondolom, hogy ekkor vált határozottá a döntésem, hogy pilóta leszek – emlékezett a kezdetekre Ticián. Aki szülei, főleg édesanyja érthető aggodalmai ellenére is rendületlenül halad, repül a céljai felé.

Zajacz Ticián
Zajacz Ticián a vitorlázórepülő fülkéjében, ezúttal társa segít neki a felszálláskor
Forrás: Honvedelem.hu

Nem tartom magam nagyravágyónak, minden lépcsőfokot végig kell, és végig akarok járni. Jelenleg vitorlázó-repülök, tervem a katonai pálya, amely alatt itt, a szolnoki dandárnál helikopter-pilóta, vagy akár Kecskeméten vadászrepülő-hajózó lehetnék. Nem fogok csalódni, ha mindez nem sikerül, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy meg kell felelnem különböző és a nagy elvárású egészségügyi alkalmassági vizsgákon is

– beszél tervezett jövőjéről is a fiatalember.

Zajacz Ticián a „földi sportokban” is a magasságokat keresi. Korábban szolnoki klubban, ma már csak középiskolai szinten kosárlabdázik. A Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum diákja tagja az iskolai kosárcsapatnak, és ha tehetné, egy-egy felugrás után percekig, akár órákig a levegőben maradna, talán még labda nélkül is.

A fiatalember számos elméleti és gyakorlati vizsga után, az Ifjúsági Pilóta Program tábora előtt másfél hónappal szerezte meg vitorlázórepülő-pilóta jogosítványát, azaz szakszolgálati engedélyét, mely után a Honvédelmi Sportszövetség egy hajózó overállal is meglepte Zajacz Ticiánt.

 

Zajacz Ticián overállja
A Honvédelmi Sportszövetség egy hajózó-overállal is meglepte a légi jogsival rendelkező Zajacz Ticiánt
Forrás: Honvedelem.hu

 

