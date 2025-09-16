Ars Sacra: zenés áhítat Jászberényben

A XIX. Ars Sacra Fesztivál a 2025- ös Szentévben vár minden érdeklődőt, akik szívükben keresik az örök értékeket, a hit, a szépség és a remény találkozási pontját. Bő egy hét alatt országszerte és határon túl is több száz ingyenes programmal várja látogatóit. A nagyszabású rendezvény ismét bebizonyíthatja, hogy a szakrális művészet nemcsak hagyományőrzés, hanem eleven és inspiráló párbeszéd a jelenkor emberével zenében, képzőművészetben, irodalomban, építészetben, közösségi élményben.

A szeptember 15-i, Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban megtartott eseményen dr. Réz Lóránt orgonaművész közel egy órás műsora két részből állt. A hangverseny szólistája az első részben Johann Sebastian Bach, míg a másodikban a XX. század zenei korszakából olasz és francia dallamokkal kápráztatta el közönségét.