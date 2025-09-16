Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér

Jókedvűen indult a reggel a szolnoki Kossuth téren, a két keréken érkezőket igazi terülj, terülj asztalka fogadta a Bringás Reggelin.

Fotó: Mészáros János

A vármegyeszékhely önkormányzata az Az Ifjúság Egészséges Életéért Alapítvánnyal, illetve a Tallin-Alcsi Városrészért Egyesülettel közösen rendezte meg a már hagyományos eseményt Szolnok főterén. Az esemény hivatalos partnere a Magyar Kerékpárosklub, így az idén is a kerékpáros közlekedés népszerűsítését tűzték zászlajukra a program megrendezésével. A Bringás Reggeli célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt az autózás helyett, hiszen a biciklizés egyszerre környezetkímélő közlekedési forma és az egészség megőrzésének egyik legjobb módja.