Finom falatok, jókedv és egy nemes cél – újra bringásokkal népesült be a Kossuth tér

Jókedvűen indult a nap a szolnoki Kossuth téren, ismét megrendezték a Bringás Reggelit

Fotó: Mészáros János

A vármegyeszékhely önkormányzata az Az Ifjúság Egészséges Életéért Alapítvánnyal, illetve a Tallin-Alcsi Városrészért Egyesülettel közösen rendezte meg a már hagyományos eseményt Szolnok főterén. Az esemény hivatalos partnere a Magyar Kerékpárosklub, így az idén is a kerékpáros közlekedés népszerűsítését tűzték zászlajukra a program megrendezésével. A Bringás Reggeli célja, hogy minél többen válasszák a kerékpárt az autózás helyett, hiszen a biciklizés egyszerre környezetkímélő közlekedési forma és az egészség megőrzésének egyik legjobb módja.

A Bringás Reggelinek Szolnokon is közösségépítő ereje van

A jó hangulatot az ételek és italok mellett a zene és a kötetlen beszélgetések alapozták meg. Érdemes volt korábban érkezni az eseményre, de a későn kelőknek is maradtak még finom falatok. A Bringás Reggeli évről-évre bizonyítja, hogy Szolnok lakóközössége összetartó és nyitott az aktív, környezettudatos életmódra.

A hangulat, az illatok, a mosolyok és a guruló bringák mind azt üzenték: ezt folytatni kell.

– fogalmazott korábban Mohi Márk, a Bringás Reggeli egyik főszervezője.