Nem mindennapi eseménynek adott otthont a szolnoki belváros – galériával

Filmvetítéssel egybekötött Cseh estet tartottak szombat este a Múzsák terén. Sok érdeklődőt vonzott a nem mindennapi esemény. A kellemes, nyár végi hangulathoz Ábel Viktor zongoraestje is hozzájárult, aki fülbemászó dallamokkal varázsolta el a közönséget.

Cseh estet tartottak a Múzsák terén, Szolnokon

Fotó: Kiss János

Változatos programok a cseh esten

A szervezők gondoskodtak róla, hogy a filmkedvelők se maradjanak kínálat nélkül. Nekik a Futni mentem című filmet vetítették este nyolc órától.

A sportkedvelők az „A” teremben, közösen szurkolhattak Szoboszlai Dominikéknak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel kezdje meg a világbajnoki-selejtezőkörét Írországban.