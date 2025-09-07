26 perce
Nem mindennapi eseménynek adott otthont a szolnoki belváros – galériával
Igazi kulturális kavalkád várta a szolnoki Múzsák terére érkezőket szombat este. Cseh estet tartottak a vármegyeszékhelyen.
Filmvetítéssel egybekötött Cseh estet tartottak szombat este a Múzsák terén. Sok érdeklődőt vonzott a nem mindennapi esemény. A kellemes, nyár végi hangulathoz Ábel Viktor zongoraestje is hozzájárult, aki fülbemászó dallamokkal varázsolta el a közönséget.
Változatos programok a cseh esten
A szervezők gondoskodtak róla, hogy a filmkedvelők se maradjanak kínálat nélkül. Nekik a Futni mentem című filmet vetítették este nyolc órától.
A sportkedvelők az „A” teremben, közösen szurkolhattak Szoboszlai Dominikéknak, hogy a magyar labdarúgó-válogatott győzelemmel kezdje meg a világbajnoki-selejtezőkörét Írországban.
Cseh est a Múzsák terén, SzolnokFotók: Kiss János
