11 perce
Ősszel sincs vége a szezonális élményeknek
Nyár után sem kell elbúcsúzni a fürdőzéstől. A Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő őszi szezonja különleges élményt kínál.
Szeptember végével lezárul a fürdők főszezonja. A Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő fedett és kültéri termálmedencéi egész évben nyitva állnak, így a hűvösebb napok sem szabnak gátat a pihenésnek. Szeptember 30-ig minden medence működik, így aki szeretné még egyszer megidézni a strandszezont, annak most érdemes ellátogatnia. Október 1-től aztán új időszak kezdődik, a jegyárak kedvezőbbek, a hangulat pedig még különlegesebb lesz a gőzölgő vízben.
Őszi kikapcsolódás a Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő medencéiben
Az őszi hónapok igazi ajándéka a 33-38 Celsius fokos termálvíz, amely a csípős levegőben különösen kellemes érzést nyújt. A kültéri gyógymedencék ilyenkor válnak a legvonzóbbá. Ha az időjárás zordabbra fordul, akkor sincs ok aggodalomra, hiszen a fedett élményfürdő minden igényt kielégít.
- két tágas termálmedence kiúszóval,
- sodrófolyosó és óriáscsúszda a kalandvágyóknak,
- tanmedence a gyakorlásra,
- bébimedence a legkisebbeknek.
És nem áll meg itt a kínálat: a Szauna-sziget, a pihenőgaléria és a gyermekjátszóház gondoskodnak róla, hogy a fürdés után is teljes legyen a kikapcsolódás.
