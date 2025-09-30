Ősszel sincs vége a szezonális élményeknek

Szeptember végével lezárul a fürdők főszezonja. A Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő fedett és kültéri termálmedencéi egész évben nyitva állnak, így a hűvösebb napok sem szabnak gátat a pihenésnek. Szeptember 30-ig minden medence működik, így aki szeretné még egyszer megidézni a strandszezont, annak most érdemes ellátogatnia. Október 1-től aztán új időszak kezdődik, a jegyárak kedvezőbbek, a hangulat pedig még különlegesebb lesz a gőzölgő vízben.

Ősszel is kellemes kikapcsolódást nyújt a Cserkeszőlő Gyógy– és Strandfürdő

Fotó: Mészáros János

Az őszi hónapok igazi ajándéka a 33-38 Celsius fokos termálvíz, amely a csípős levegőben különösen kellemes érzést nyújt. A kültéri gyógymedencék ilyenkor válnak a legvonzóbbá. Ha az időjárás zordabbra fordul, akkor sincs ok aggodalomra, hiszen a fedett élményfürdő minden igényt kielégít.

két tágas termálmedence kiúszóval,

sodrófolyosó és óriáscsúszda a kalandvágyóknak,

tanmedence a gyakorlásra,

bébimedence a legkisebbeknek.

És nem áll meg itt a kínálat: a Szauna-sziget, a pihenőgaléria és a gyermekjátszóház gondoskodnak róla, hogy a fürdés után is teljes legyen a kikapcsolódás.