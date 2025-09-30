szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Őszi fürdőzés

11 perce

Ősszel sincs vége a szezonális élményeknek

Nyár után sem kell elbúcsúzni a fürdőzéstől. A Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő őszi szezonja különleges élményt kínál.

Major Angéla

Szeptember végével lezárul a fürdők főszezonja. A Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő fedett és kültéri termálmedencéi egész évben nyitva állnak, így a hűvösebb napok sem szabnak gátat a pihenésnek. Szeptember 30-ig minden medence működik, így aki szeretné még egyszer megidézni a strandszezont, annak most érdemes ellátogatnia. Október 1-től aztán új időszak kezdődik, a jegyárak kedvezőbbek, a hangulat pedig még különlegesebb lesz a gőzölgő vízben.

Ősszel is kellemes kikapcsolódást nyújt a Cserkeszőlő Gyógy– és Strandfürdő
Fotó: Mészáros János

Őszi kikapcsolódás a Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő medencéiben

Az őszi hónapok igazi ajándéka a 33-38 Celsius fokos termálvíz, amely a csípős levegőben különösen kellemes érzést nyújt. A kültéri gyógymedencék ilyenkor válnak a legvonzóbbá. Ha az időjárás zordabbra fordul, akkor sincs ok aggodalomra, hiszen a fedett élményfürdő minden igényt kielégít.

  • két tágas termálmedence kiúszóval,
  • sodrófolyosó és óriáscsúszda a kalandvágyóknak,
  • tanmedence a gyakorlásra,
  • bébimedence a legkisebbeknek.

És nem áll meg itt a kínálat: a Szauna-sziget, a pihenőgaléria és a gyermekjátszóház gondoskodnak róla, hogy a fürdés után is teljes legyen a kikapcsolódás.

 

