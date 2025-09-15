szeptember 15., hétfő

Hű társ

1 órája

Hatlábú születésnap: ló és gazda ketten együtt száz évesek: így ünnepelnek – galériával, videóval

Ecseki András#szoljon videó#Bandi#versenyló

Valamire való gazdaember soha nem megy nyugdíjba, mert az élete végéig dolga van a világban. Leginkább a földjén, tanyáján, portáján. Valamire való gazdaember évente egy kezén meg tudja számolni feladat nélküli napjait. A növények inni, az állatok enni kérnek nap mint nap, mégpedig szinte percre pontosan. A szolnoki Ecseki András gazdálkodó szerint ebben az ágazatban ténykedni mégsem unalmas, itt is vannak örömteli pillanatok és persze fájó történések is.

Mészáros Géza

A tősgyökeres szolnoki Ecseki András ebbe a világba született bele. Úgy hetvenöt évvel ezelőtt. A népi hagyományőrzőként is ismert gazdálkodó atyai felmenőinek mindegyike, dédapjáig bizonyosan András volt. Ez a tradíció máig nem szakadt meg, hiszen fia és nagyobbacska fiúunokája is e keresztnévvel lett megáldva. A kora, tapasztalata, bölcsessége, nem utolsósorban tisztelete okán az állattenyésztő üzemmérnök, levéltári Pro Archivo-díjas Ecseki uramat azonban környezete már régóta „Bandi bátyámnak”, vagy csak Bandi bácsinak szólítja.     

Ketten együtt 100 évesek! Ecseki András és Ragyogó nevű lova
Ketten együtt 100 évesek! Ecseki András és legidősebb, Ragyogó nevű lova a közeljövőben közösen ünnepelnek...
Fotó: Mészáros János

Ecseki András a világra jötte óta alig távolodott el szolnoki szülőházától. A család Besenyszögi úti tanyáján látta meg a napvilágot 1950. szeptember 21-én. Ott, ahol az ősi földet nem sokkal később államosította a Rákosi-kor, és melyre rövid időn belül a Kádár-éra egymás mellé épített egy magyar és egy szovjet laktanyát, és melyen keresztül 1956 késő őszén a fővárosba vonultak az orosz tankok…

Kevesen tudják, de Bandi bácsi diplomás ember. Első tanulmányait a nem sokkal korábban, 1955-ben felavatott Áchim úti Állami Általános Iskolában végezte, majd a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Technikumba ment továbbtanulni, ahonnan a hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumba került, ahol a helyi kollégium hallgatójaként 72-ben szaktechnikusi, majd pedig állattenyésztő üzemmérnöki képesítéseket szerzett.

Ecseki András
Ecseki András egy korabeli felvételen. Az akkor még „csikó korú” gazdálkodó-lótartó a bakon ül, a kocsi előtt (balról) Baba, az anya-kanca, előtérben Csillag, mellette (jobbra) Ragyogó kitakarva, míg a harmadik fivér, Iharos a kocsi hátuljára van befogva
Forrás: ÚN-archív/Családi fotó

Bandi bátyám ez év szeptember 21-én tölti be a 75. évét. Mint mondja, a családjával és szintén szülinapos, az ugyancsak sokat megélt, 25 esztendős, Ragyogó nevű lovával együtt ünnepel, hiszen ketten együtt 100 évesek lesznek, aki pedig egy évvel fiatalabb, a Csillag névre hallgató négylábú „öccsét” hozza majd a fergeteges paripabuliba.

Ecseki Andrást, lovait és tehénkéit sokan ismerik és szeretik

Ecseki András életéről már sokat írtunk. Két „magyar hidegvérű” lováról viszont vajmi keveset, pedig ők is megérdemelnék. A két herélt mén majd’ negyedévszázada szolgálnak ötven évvel idősebb gazdájuknál. Egyrészt kipróbált munkalovak, másrészt országos hagyományőrző és állatsimogató rendezvények régi kedvencei ők. Életrajzukban szerepel Baba nevű kanca-anyjuk is, akinek hajdanán három fia született. Ragyogó és Csillag mellett azonban a harmadik tesót, Iharost néhány esztendeje, 22 évesen érte el a vég…

Ecseki András Csillaggal és Ragyogóval
A 75 esztendős Ecseki András a 24 éves Csillaggal és a 25 éves Ragyogóval poroszkálnak a szolnoki Besenyszögi út környékén
Fotó: Mészáros János

Megkérdeztük a lótartó gazdálkodót, mit gondol, mennyire idősek, meddig élhetnek még hű társai? Bandi bácsi nem kergeti az elmúlást, szerinte, ha a híres magyar versenyló, Imperiál 29 évesen múlt ki, de vannak aggastyánabb táltos patások is a nagyvilágban, akik harmincon túl is vígan élnek, akkor az ő csodalovai akár negyvenig is eljuthatnak…

Ketten együtt száz évesek

Fotók: Mészáros János

 

