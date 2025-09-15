Hatlábú születésnap: ló és gazda ketten együtt száz évesek: így ünnepelnek – galériával, videóval

A tősgyökeres szolnoki Ecseki András ebbe a világba született bele. Úgy hetvenöt évvel ezelőtt. A népi hagyományőrzőként is ismert gazdálkodó atyai felmenőinek mindegyike, dédapjáig bizonyosan András volt. Ez a tradíció máig nem szakadt meg, hiszen fia és nagyobbacska fiúunokája is e keresztnévvel lett megáldva. A kora, tapasztalata, bölcsessége, nem utolsósorban tisztelete okán az állattenyésztő üzemmérnök, levéltári Pro Archivo-díjas Ecseki uramat azonban környezete már régóta „Bandi bátyámnak”, vagy csak Bandi bácsinak szólítja.

Ketten együtt 100 évesek! Ecseki András és legidősebb, Ragyogó nevű lova a közeljövőben közösen ünnepelnek...

Fotó: Mészáros János

Ecseki András a világra jötte óta alig távolodott el szolnoki szülőházától. A család Besenyszögi úti tanyáján látta meg a napvilágot 1950. szeptember 21-én. Ott, ahol az ősi földet nem sokkal később államosította a Rákosi-kor, és melyre rövid időn belül a Kádár-éra egymás mellé épített egy magyar és egy szovjet laktanyát, és melyen keresztül 1956 késő őszén a fővárosba vonultak az orosz tankok…

Kevesen tudják, de Bandi bácsi diplomás ember. Első tanulmányait a nem sokkal korábban, 1955-ben felavatott Áchim úti Állami Általános Iskolában végezte, majd a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Technikumba ment továbbtanulni, ahonnan a hódmezővásárhelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumba került, ahol a helyi kollégium hallgatójaként 72-ben szaktechnikusi, majd pedig állattenyésztő üzemmérnöki képesítéseket szerzett.

Ecseki András egy korabeli felvételen. Az akkor még „csikó korú” gazdálkodó-lótartó a bakon ül, a kocsi előtt (balról) Baba, az anya-kanca, előtérben Csillag, mellette (jobbra) Ragyogó kitakarva, míg a harmadik fivér, Iharos a kocsi hátuljára van befogva

Forrás: ÚN-archív/Családi fotó

Bandi bátyám ez év szeptember 21-én tölti be a 75. évét. Mint mondja, a családjával és szintén szülinapos, az ugyancsak sokat megélt, 25 esztendős, Ragyogó nevű lovával együtt ünnepel, hiszen ketten együtt 100 évesek lesznek, aki pedig egy évvel fiatalabb, a Csillag névre hallgató négylábú „öccsét” hozza majd a fergeteges paripabuliba.

Ecseki Andrást, lovait és tehénkéit sokan ismerik és szeretik

Ecseki András életéről már sokat írtunk. Két „magyar hidegvérű” lováról viszont vajmi keveset, pedig ők is megérdemelnék. A két herélt mén majd’ negyedévszázada szolgálnak ötven évvel idősebb gazdájuknál. Egyrészt kipróbált munkalovak, másrészt országos hagyományőrző és állatsimogató rendezvények régi kedvencei ők. Életrajzukban szerepel Baba nevű kanca-anyjuk is, akinek hajdanán három fia született. Ragyogó és Csillag mellett azonban a harmadik tesót, Iharost néhány esztendeje, 22 évesen érte el a vég…