1 órája
Sokan a chakrájuk miatt érkeztek a hétvégi programra – videóval
Nem csak az elméjüket frissítették a berényiek, a testüket is rendesen megmozgatták. Mindezt az egészségmegőrzés jegyében. Immáron második alkalommal rendezték meg azEgészségnapot Jászberényben.
Már a második Egészségnapot szervezte meg a Lehel Termálfürdő és Kemping területén Szabóné Németh Margit frissítő masszőr. A kellemes, már- már nyárias idő sok érdeklődőt vonzott.
A délután folyamán előadást hallhattak a résztvevők az egészséges életmódról és a táplálkozásról, a chakra energetikáról, a ganoderma erejéről. Választ kaptak arra, miért fontos a természetes alapanyagokból készült kozmetikumok használata, miben segít elsősorban a doTerra illóolaj.
Ezúttal is sokakat alaposan megmozgatott László Tünde zumba órája, míg a gyerekek örömmel vették a Kenéz Dekor csillámtetoválását.
