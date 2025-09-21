Sokan a chakrájuk miatt érkeztek a hétvégi programra – videóval

Már a második Egészségnapot szervezte meg a Lehel Termálfürdő és Kemping területén Szabóné Németh Margit frissítő masszőr. A kellemes, már- már nyárias idő sok érdeklődőt vonzott.

László Tünde zumba órája mindenki alaposan megmozgatott a II. Egészségnapon Jászberényben

Fotó: Pesti József

A délután folyamán előadást hallhattak a résztvevők az egészséges életmódról és a táplálkozásról, a chakra energetikáról, a ganoderma erejéről. Választ kaptak arra, miért fontos a természetes alapanyagokból készült kozmetikumok használata, miben segít elsősorban a doTerra illóolaj.

Ezúttal is sokakat alaposan megmozgatott László Tünde zumba órája, míg a gyerekek örömmel vették a Kenéz Dekor csillámtetoválását.