Díjátadóval, finom ételekkel és koncertekkel ünnepeltek a berekiek – galériával

Szombaton a Berek téren rendezte meg az önkormányzat az idei falunapot, amelyen Hosszu András polgármester köszöntötte a megjelenteket és számolt be a falu eredményeiről, fejlesztési terveiről.

Csikósbemutató a berekfürdői falunapon

Fotó: Daróczi Erzsébet

A falunapon tartotta díjkiosztó ünnepségét a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület. A tagok közül többen évek óta részt vesznek a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyen, amelyen szerencsére idén már iskolások és fiatal családok is csatlakoztak a programhoz, így biztosított az utánpótlás.

Hubai Imre Csabáné elnök elmondta, az aszályos év ellenére tagjaiknak sikerült sok mindent megtermelni, mert igyekeznek olyan fajtákat biztosítani tagjaiknak, amelyek a bereki légkört is jól bírják. Duzs Imréné, a kertbarát egyesület kuratóriumi tagja, a szakmai zsűri nevében értékelte a kerteseket. Mint kiderült, 43 család nevezett, elsősorban a hagyományos gyümölcsöket, zöldségeket termesztik a berekiek, de többen vetnek fűszernövényeket is. Mivel a kertek mindegyike gyönyörű volt, így a díjazottak idén is egyforma ajándékot kaptak az egyesülettől, amelyet a vezetők és Hosszu András adtak át.