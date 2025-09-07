szeptember 7., vasárnap

Falunapot tartottak

1 órája

Díjátadóval, finom ételekkel és koncertekkel ünnepeltek a berekiek – galériával

Címkék#szoljon videó#birkatest#Hosszu András#falunap#koncert

Vidám hangulat és közösségi élmények várták Berekfürdő lakosait szombaton. Falunapot rendeztek a településen.

Daróczi Erzsébet

Szombaton a Berek téren rendezte meg az önkormányzat az idei falunapot, amelyen Hosszu András polgármester köszöntötte a megjelenteket és számolt be a falu eredményeiről, fejlesztési terveiről.

falunap, berekfürdő
Csikósbemutató a berekfürdői falunapon
Fotó: Daróczi Erzsébet

A falunapon tartotta díjkiosztó ünnepségét a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület. A tagok közül többen évek óta részt vesznek a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyen, amelyen szerencsére idén már iskolások és fiatal családok is csatlakoztak a programhoz, így biztosított az utánpótlás.

Hubai Imre Csabáné elnök elmondta, az aszályos év ellenére tagjaiknak sikerült sok mindent megtermelni, mert igyekeznek olyan fajtákat biztosítani tagjaiknak, amelyek a bereki légkört is jól bírják. Duzs Imréné, a kertbarát egyesület kuratóriumi tagja, a szakmai zsűri nevében értékelte a kerteseket. Mint kiderült, 43 család nevezett, elsősorban a hagyományos gyümölcsöket, zöldségeket termesztik a berekiek, de többen vetnek fűszernövényeket is. Mivel a kertek mindegyike gyönyörű volt, így a díjazottak idén is egyforma ajándékot kaptak az egyesülettől, amelyet a vezetők és Hosszu András adtak át.

Falunap Berekfürdőn, 2025

Fotók: Daróczi Erzsébet

Színes programok gazdagították a falunapot

Az estig tartó programok között volt csikósbemutató, főtt birkatest, káposztás hús, sült kürtőskalács, hurka, kolbász és kézműves termékeket is lehetett vásárolni. A színpadon gyermekműsor és koncertek szórakoztatták a falunapra kilátogatókat.

Győrfi Lajos szobrászművész az általa alapított Stella Cumaniae - Nagykunság Csillaga díjat itt adta át Bán Andrea néprajzkutatónak, a Berekfürdő Díszpolgára címet pedig Hosszu András polgármestertől Molnár János korábbi polgármester kapta meg.

 

