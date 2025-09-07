1 órája
Díjátadóval, finom ételekkel és koncertekkel ünnepeltek a berekiek – galériával
Vidám hangulat és közösségi élmények várták Berekfürdő lakosait szombaton. Falunapot rendeztek a településen.
Szombaton a Berek téren rendezte meg az önkormányzat az idei falunapot, amelyen Hosszu András polgármester köszöntötte a megjelenteket és számolt be a falu eredményeiről, fejlesztési terveiről.
A falunapon tartotta díjkiosztó ünnepségét a Bereki Kertbarátok Köre Egyesület. A tagok közül többen évek óta részt vesznek a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyen, amelyen szerencsére idén már iskolások és fiatal családok is csatlakoztak a programhoz, így biztosított az utánpótlás.
Hubai Imre Csabáné elnök elmondta, az aszályos év ellenére tagjaiknak sikerült sok mindent megtermelni, mert igyekeznek olyan fajtákat biztosítani tagjaiknak, amelyek a bereki légkört is jól bírják. Duzs Imréné, a kertbarát egyesület kuratóriumi tagja, a szakmai zsűri nevében értékelte a kerteseket. Mint kiderült, 43 család nevezett, elsősorban a hagyományos gyümölcsöket, zöldségeket termesztik a berekiek, de többen vetnek fűszernövényeket is. Mivel a kertek mindegyike gyönyörű volt, így a díjazottak idén is egyforma ajándékot kaptak az egyesülettől, amelyet a vezetők és Hosszu András adtak át.
Falunap Berekfürdőn, 2025Fotók: Daróczi Erzsébet
Színes programok gazdagították a falunapot
Az estig tartó programok között volt csikósbemutató, főtt birkatest, káposztás hús, sült kürtőskalács, hurka, kolbász és kézműves termékeket is lehetett vásárolni. A színpadon gyermekműsor és koncertek szórakoztatták a falunapra kilátogatókat.
Győrfi Lajos szobrászművész az általa alapított Stella Cumaniae - Nagykunság Csillaga díjat itt adta át Bán Andrea néprajzkutatónak, a Berekfürdő Díszpolgára címet pedig Hosszu András polgármestertől Molnár János korábbi polgármester kapta meg.
