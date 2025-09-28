Illedelmesek és kedvesek a Szolnokon és Tószegen dolgozó filippínók, akikkel a kosárpályán is találkozhatunk

Térségünkben számos gyártószalag melletti, valamint egyéb fizikai munkára keresnek cégek, gyárak, üzemek munkavállalókat, mely helyekre évek óta külföldiek jelentkezését is várják. Több vármegyei cég foglalkoztat vendégmunkásokat, kiknek jelenléte, a közösségi életben való részvétele egyre inkább látható. Filippínók Szolnokon és Tószegen is vannak.

A hétköznaponként több műszakban is dolgozó fiatal filippínók Szolnokon előszeretettel keresik a kosárpályákat

Fotó: Mészáros Géza

Szolnok két közterületén hétvégente egy rendkívül szimpatikus külföldi közösség, fülöp-szigeteki vendégmunkások rendeznek gyakorta kosárlabda-tornákat. A kosarazó filippínók java része a tószegi Accel Hunland kerékpár-gyárban dolgozik összeszerelő-munkásként. Közel másfél száz fülöp-szigeteki él és dolgozik Szolnokon.

A filippínók többsége jól beszél angolul, és bár elszigetelt kisebbségként vannak jelen a munkahelyükön és a szolnoki sportpályákon, de a helyiekkel bármikor szívesen váltanak néhány szót. Magukról keveset beszélnek, viszont igen illedelmesek és kedvesek.

– A mintegy nyolcezer szigetet magába foglaló Fülöp-sziget egy szigetállam Délkelet-Ázsiában – szólaltattuk meg a filippínó-közösség egyik szóvivőjét, Raymond San Antoniót.